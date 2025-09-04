В российском регионе невменяемая женщина зверски зарезала собственного младенца
Суд направил на лечение женщину, обвиняемую в убийстве новорожденного сына
В городе Ермолино Калужской области суд вынес решение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти своему двухмесячному сыну. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Как установило следствие, женщина нанесла ребёнку множественные удары ножом. Младенец скончался от полученных травм в медицинском учреждении. В ходе судебного заседания было заслушано заключение судебно-психиатрической экспертизы.
«В силу психического расстройства подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили представители пресс-службы.Учитывая выводы экспертизы, суд постановил назначить женщине принудительное лечение в специализированной медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.
