В российском регионе невменяемая женщина зверски зарезала собственного младенца

04 сентября 2025, 18:42

Суд направил на лечение женщину, обвиняемую в убийстве новорожденного сына

Фото: Istock/shironosov

В городе Ермолино Калужской области суд вынес решение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти своему двухмесячному сыну. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.





Как установило следствие, женщина нанесла ребёнку множественные удары ножом. Младенец скончался от полученных травм в медицинском учреждении. В ходе судебного заседания было заслушано заключение судебно-психиатрической экспертизы.

«В силу психического расстройства подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили представители пресс-службы.

