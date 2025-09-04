В Москве пенсионерке внезапно аннулировали бессрочный паспорт

04 сентября 2025, 19:18

77-летняя москвичка месяц не может вернуть законный паспорт

Фото: Istock/yuliasverdlova

В Москве у пенсионерки возникли сложности с получением финансовых и коммуникационных услуг после того, как её паспорт, выданный на бессрочной основе, был признан недействительным. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».