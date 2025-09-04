В Москве пенсионерке внезапно аннулировали бессрочный паспорт
В Москве у пенсионерки возникли сложности с получением финансовых и коммуникационных услуг после того, как её паспорт, выданный на бессрочной основе, был признан недействительным. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».
77-летняя ветеран труда и инвалид II группы Татьяна Якимушкина получила паспорт в 2002 году. Поскольку на момент получения ей было больше 45 лет, документ являлся бессрочным. Информация о его аннулировании стала известна 7 августа при обращении в банк, где ей отказали в обслуживании.
С того времени женщина вместе с мужем предпринимает попытки решить вопрос, обращаясь в многофункциональные центры, управления МВД и отделения Социального фонда России. На данный момент восстановить действие паспорта или выяснить причину его аннуляции не удалось.
Из-за недействительного паспорта пенсионерке отказывают в открытии счёта в банке и угрожают отключением мобильной связи, хотя её СНИЛС продолжает действовать.
