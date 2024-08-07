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В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, он мог покончить с собой

07 августа 2024, 19:36
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, который мог, по предварительным данным, покончить с собой. В столичной прокуратуре уточнили, что видимые телесные повреждения на теле мужчины отсутствуют.


Ранее сообщалось, что в Новофедровском в столице обнаружено тело мужчины в полиэтилене. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Перед этим в Томской области сообщили об обнаружении пакета, внутри которого была человеческая голова. Как рассказали полицейские, им позвонил заявитель и сообщил о страшной находке около озера. До этого он подвозил мужчину, выбросившего пакет, от которого, в салоне осталась, предположительно, кровь.

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#полиция
#новости
#криминал
В Москве охранники супермаркета жестоко избили мужчин из ЛНР
Mash: в Москве охранники супермаркета избили двух мужчин из ЛНР
07 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/globalmoments

Охранники супермаркета на юго-востоке Москвы жестоко избили двух мужчин из Луганской народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько сотрудников-кавказцев на повышенных тонах разговаривали с двумя молодыми людьми. Затем один из охранников толкнул приехавшего из Луганска. После того, как охранники заметили, что их потасовку снимают на телефон, то они стали избивать одно из мужчин.

Согласно информации источника, работники магазина задевали мужчин несколько дней подряд. Они требовали предъявлять чеки за оплаченную продукцию, а также угрожали.

В другой день 7 сотрудников супермаркета пригласили молодых людей на территорию, где не было камер. После драки одному из пострадавших медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

По факту произошедшего на буйных охранников завели административные протоколы о мелком хулиганстве.

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Погуляли с дедушкой и умерли: двое маленьких детей загадочно скончались под Красноярском
07 августа 2024, 18:53

Фото: iStock/JosuOzkaritz

Трагедия произошла в небольшой деревне под Красноярском в 2021 году. Пятилетний братик с шестилетней сестричкой отправились погостить к бабушке с дедушкой и больше домой не вернулись. О том, что произошло с детьми и в чем винят родственников малышей расскажет редакция «Радио 1».

Загадочная смерть детей из Красноярска


В августе 2021 года 25-летняя мать-одиночка привезла своих детей погостить к бабушке с дедушкой. Вечером девушка заказала роллы. Ужинали всей семьей, в том числе дети. Через некоторое время средняя дочь сильно заплакала и пожаловалась на самочувствие, однако вскоре успокоилась и уснула. Утром молодая мать и бабушка отправились по делам, а за детьми остался присматривать глава семейства.

Около полудня пожилая родительница вернулась домой и обнаружила внуков без признаков жизни. Девочка лежала на диване на животе, ее тело было холодным. В состоянии шока женщина побежала в ближайший магазин, чтобы позвать на помощь. Через некоторое время в соседней комнате был обнаружен еще один труп. Скончался младший ребенок. Он также лежал на животе.

В живых из детей в этот момент осталась только старшая семилетняя дочь. Ее осмотрели врачи, ее жизни ничего не угрожало.

Причины смерти

Фото: iStock/aga7ta

Основная версия случившегося – отравление. Осмотр тел не показал никаких признаков насильственной смерти. Однако то, что именно могли употребить дети, долгое время оставалось загадкой. Под подозрение в первую очередь попало заведение, где была заказана еда. Проверка ничего подозрительного не показала. Перебрав несколько версий, следователи пришли к выводу, что необходимо проанализировать то, как дети провели свой последний день.

Оказалось, что рядом с участком росло дикое растение – купена душистая. Дети, играя в мяч, постоянно прикасались к его листьям. По словам выжившей девочки, вместе с сестрой и братом они поправляли листы цветка, когда играли, опасаясь быть наказанными за примятые листья. Однако экспертиза не смогла подтвердить или опровергнуть эту версию. У ядовитого вещества очень быстрый период распада, поэтому его невозможно обнаружить уже через несколько часов после смерти.


Общественность обвинила в произошедшем семью


Трагедия получила широкую огласку и обсуждалась в социальных сетях. Неравнодушные граждане встали на защиту горем убитых родственников, выражали им слова поддержки и соболезнования. Но нашлись и те, кто возложил вину за произошедшее на дедушку, который не углядел за детьми.
«Цветок рос за участком, значит они погуляли с дедушкой, а потом умерли. Виноват он», «Если это яд в растении, почему отравились не все?», «Не доглядели родители», – сокрушаются возмущенные пользователи Сети.

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Против ипотек: журналист в США прервал прямой эфир из-за напавшей на него птицы
Журналист Sky News Саймон Лав прервал прямое включение из-за напавшей птицы
07 августа 2024, 18:21

Фото: istockphoto/MriyaWildlife

Телерепортер Sky News Саймон Лав прервал прямое включение, поскольку на него напала птица. Как сообщает издание The Daily Mail, журналист говорил про ипотечные кредиты, как вдруг позади появилась птица.
«На меня только что напали! Простите (...). На меня только что напала птица», — сказал Лав, отойдя в сторону.

По его словам, птица оказалась настырной и пыталась атаковать за пять минут аж несколько раз. Позже репортаж продолжился.

Похожий случай произошел в Хорватии, где журналистку Ивану Розич окатили водой, когда она сообщала про лесные пожары.

А в Австралии журналистка Андреа Кротерс решила поцеловать незнакомца во время прямого эфира.

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Пенсионер лишился почти 83 миллионов рублей из-за мошенников в Москве
Пенсионер в Москве лишился из-за мошенников почти 83 млн рублей за 6 дней
07 августа 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Butsaya

Почти 83 миллиона рублей потерял пенсионер из Москвы в течение шести дней, сообщает столичная прокуратура. Мошенники выманили средства по телефону. Потерпевший сделал 90 переводов.
«Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что жертве для убедительности присылались якобы документы из банка. По данным прокуратуры, пенсионеру даже позвонили по видео, показав служебную корочку и сообщили, что с его счетов пытаются снять деньги и получить кредит на его имя.

В московской прокуратуре напомнили, что при подобных звонках необходимо немедленно прекращать диалог.

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Лживая тварь заслужила смерть: политик зарезал жену, похвастался в соцсетях и умер перед судом
Экс-кандидат в депутаты, убивший жену, умер до суда: подробности
07 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/redstallion

Бывший кандидат в депутаты Евгений Никольский из Твери, зарезавший свою супругу на глазах у собственной дочери, внезапно скончался, не дожив до суда. О подробностях хладнокровного убийства, равнодушного признания политика и странных обстоятельствах его гибели расскажет редакция «Радио 1».

Выследил и нанес пять ударов ножом


Экс-кандидат в депутаты расправился со своей супругой 20 апреля. Причиной агрессии стала банальная ревность. Никольский и прежде подозревал жену в изменах, устраивал скандалы и поднимал на нее руку. Во время нападения женщина прогуливалась со своей 11-месячной дочерью в парке. Никольский резко набросился на супругу и несколько раз ударил ее ножом. Из-за обильной кровопотери женщина скончалась на месте.

Признание в социальных сетях


Раскаиваться в содеянном Никольский даже не думал. После убийства супруги он опубликовал пост, в котором во всем признался и обвинил убитую в произошедшем.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку. Она — мой последний стимул жить», — заявил Никольский.

В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности

Больница вместо СИЗО


Оказалось, что во время нападения на женщину недалеко от места происшествия находился брат погибшей. Мужчина пытался оказать помощь истекающей кровью сестре, но тщетно. По данным телеграм-канала «Baza», Никольский мешал ему, и тогда тот несколько раз ударил общественника подвернувшимся домкратом.
Из-за полученных травм, Никольский был госпитализирован.


Причины смерти экс-кандидата в депутаты


После избиения Никольский находился в тверской больнице и ожидал процесса по избранию меры пресечения. Однако до суда политик не дожил. Накануне он плохо себя почувствовал и потерял сознание.
Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.


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В российском регионе нашли пакет с отрубленной человеческой головой
МВД: в Томской области обнаружили пакет с отрубленной головой человека
07 августа 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Томской области обнаружили пакет с отрубленной человеческой головой. Как сообщили в региональном управлении МВД, задержан мужчина, которого подозревают в убийстве собутыльника, а его разыскиваемый приятель подозревается в том, что отрубил убитому голову.
Правоохранители уточнили, что в районный отдел позвонил человек, заявив о страшной находке недалеко от озера Рожневое.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили, что незадолго до произошедшего он на машине подвозил из села Берёзкино до Томска незнакомца, который в пути попросил остановиться в районе озера, где выбросил пакет, пояснив, что в нем находится мусор. После этого водитель довез и высадил спутника в областном центре, а затем заметил в салоне своего автомобиля пятна, похожие на кровь», — сообщили в полиции.

Мужчина, почувствовав неладное, вернулся к месту, где попутчик избавился от багажа. Один из задержанных уже имеет судимость. По версии стражей порядка, убийство произошло при конфликте в пьяном состоянии. Сначала несчастного задушили, пока тот спал, затем спустя пару дней ему отрубили голову, а тело сбросили в уличный туалет.

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#россия
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#полиция
#криминал
#убийство
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Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ
Адвокат: обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США Карелина признала свою вину
07 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/Michał Chodyra

Гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.
Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков. Точная сумма, которую женщина перевела на помощь ВСУ, не называется.

Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов добавил, что сможет озвучить свою позицию только после вынесения приговора.

О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале этого года. В ФСБ сообщили, что Ксения Карелина причастна к оказанию финансовой помощи Украине, ей было предъявлено обвинение в госизмене.

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Петербуржца, который «заминировал» самолет из мести беременной жене, отправили в колонию
«Заминировавшего» самолет «Уральских авиалиний» петербуржца отправили в колонию
07 августа 2024, 15:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Жителя Петербурга Рафикджона Юсупова, сообщившего о ложном теракте на борту «Уральских авиалиний» из-за обиды на беременную жену, отправили в колонию. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что мужчину приговорили к трем годам колонии и выплате штрафа в размере 1,8 млн рублей. Юсупов во время судебного заседания раскаялся и публично извинился.

Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина позвонил в аэропорт и заявил, что на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан летит его жена, в чемодане которой находится «бомба». В результате из самолета были эвакуированы 148 пассажиров и 8 членов экипажа, а рейс задержали на 6 часов.

В результате проверки ничего подозрительного в багаже женщины не обнаружили.

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Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы
07 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что труп мужчины с гнилостными изменениями обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке. Он был накрыт ковром. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковной Лобне произошел взрыв. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.

До этого в Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Его госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.

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