В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, он мог покончить с собой

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В лесопарке Новой Москвы нашли тело мужчины, который мог, по предварительным данным, покончить с собой. В столичной прокуратуре уточнили, что видимые телесные повреждения на теле мужчины отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Новофедровском в столице обнаружено тело мужчины в полиэтилене. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Перед этим в Томской области сообщили об обнаружении пакета, внутри которого была человеческая голова. Как рассказали полицейские, им позвонил заявитель и сообщил о страшной находке около озера. До этого он подвозил мужчину, выбросившего пакет, от которого, в салоне осталась, предположительно, кровь.
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Никита Кротов