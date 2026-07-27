Пожилой россиянин показал гениталии студентке и поплатился
61-летний житель Кемерова оголился перед 18-летней студенткой на бульваре Строителей. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на УМВД.
Уточняется, что девушка шла по улице, когда незнакомец начал демонстрировать ей интимные части тела. Не впечатлившись шоу, она сразу вызвала полицию.
Прибывшие на место оперативники задержали кемеровчанина и доставили в отдел. Объяснить свой поступок он не смог. На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство и передали материалы в суд. В итоге он получил 14 суток ареста.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал на 10 суток мужчину, который заглянул под юбку девушки в метро. Инцидент произошел днем 10 июня на станции «Тверская». Извращенец приподнял подол стоявшей впереди пассажирки, после чего побежал вверх по эскалатору.
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