В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га

Фото: пресс-службе Комлесхоза МО
Подмосковный Комитет лесного хозяйства провёл акцию «Субботник в лесу» в рамках «Дня добрых дел». На акцию вышли более 1,2 тыс. человек, рассказали в пресс-службе ведомства.
В Истре к мемориалу погибшим в зоне СВО героям венок и цветы возложили зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов, сотрудники ведомства, представители администрации муниципалитета.
Фото: пресс-службе Комлесхоза МО
На центральной площадке убирали лес от неликвидной древесины и мусора. Поваленные деревья распиливали и складывали в штабеля для перегнивания. Часть веток измельчали в дробилке, чтобы использовать щепу для удобрения лесных насаждений.
По его словам, планируется, что акция будет проходить каждый год.
Читайте также:
Школьники всех подмосковных городских округов приняли участие в «Дне добрых дел»
Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
В Павловском Посаде в «День добрых дел» посадили более 200 деревьев
«Сегодня «Субботники в лесу» прошли во всех 19 лесничествах Московской области. Всего на уборку мусора и неликвидной древесины вышли более 1,2 тыс. сотрудников Комлесхоза, представителей местных администраций и неравнодушных жителей. От мусора было очищено почти 40 га подмосковного леса», – рассказал Мурашов.
Фото: пресс-службе Комлесхоза МО
На центральной площадке убирали лес от неликвидной древесины и мусора. Поваленные деревья распиливали и складывали в штабеля для перегнивания. Часть веток измельчали в дробилке, чтобы использовать щепу для удобрения лесных насаждений.
«В Истре на центральную площадку этого мероприятия вышли более 400 человек. Надеемся, что к акции будут присоединяться все, кому дорога родная природа. Уверен, что вместе мы наведём порядок в наших лесах», – сказал Агулов.Фото: пресс-службе Комлесхоза МО
По его словам, планируется, что акция будет проходить каждый год.
Читайте также:
Школьники всех подмосковных городских округов приняли участие в «Дне добрых дел»
Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
В Павловском Посаде в «День добрых дел» посадили более 200 деревьев
Лора Луганская