Депутат Чаплин рассказал, как спастись при укусе змеи в лесу

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Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что при укусе змеи в лесу необходимо немедленно принять антигистаминное средство, а также срочно обратится за медицинской помощью.
«Сразу примите антигистаминное. Если идёте в лес, обязательно берите с собой эти таблетки. Не накладывайте самостоятельно жгут, лучше, чтобы яд рассосался самостоятельно. Обязательно обратитесь к врачу, в зависимости от количества яда укус может быть смертельным. От маленькой дозы взрослый человек не умрет, а вот дети и животные в большой опасности», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.Он добавил, что прежде, чем ехать в больницу, лучше позвонить и предупредить, поскольку у них должна быть готова противозмеиная сыворотка.
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