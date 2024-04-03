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Депутат Чаплин рассказал, как спастись при укусе змеи в лесу

Депутат Чаплин рекомендовал принять антигистаминное средство
03 апреля 2024, 22:37
Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что при укусе змеи в лесу необходимо немедленно принять антигистаминное средство, а также срочно обратится за медицинской помощью.
«Сразу примите антигистаминное. Если идёте в лес, обязательно берите с собой эти таблетки. Не накладывайте самостоятельно жгут, лучше, чтобы яд рассосался самостоятельно. Обязательно обратитесь к врачу, в зависимости от количества яда укус может быть смертельным. От маленькой дозы взрослый человек не умрет, а вот дети и животные в большой опасности», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Он добавил, что прежде, чем ехать в больницу, лучше позвонить и предупредить, поскольку у них должна быть готова противозмеиная сыворотка.


Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева также рассказывала, как предупредить укус змеи.

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#лес
#дети
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#змеи
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Врач Мымрина напомнила об опасности переизбытка витаминов
03 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/sasirin pamai

Врач-терапевт Екатерина Мымрина заявила, что переизбыток витаминов (гипервитаминоз) может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
«Хотя витамины и играют важную роль в поддержании здоровья, их употребление должно быть умеренным и контролируемым. Переизбыток витаминов может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому важно следовать рекомендациям врача и поддерживать баланс в питании и приеме лекарств», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Мымрина.

Она напомнила, что симптомами гипервитаминоза являются головные боли, тошнота, расстройства пищеварения, аллергические реакции, судороги и мышечные боли и т. д. Чтобы избежать такого состояния специалист рекомендовала разнообразно питаться, отказаться от самолечения, консультироваться с врачом о приёме лекарств и соблюдать дозировки, а также внимательно читать метки на упаковках витаминных комплексов.

Сомнолог София Черкасова также отметила, что избыток некоторых витаминов может быть очень вредным и токсичным.

«Есть корреляция избыточного приема витамина В1 с нарушениями сна. Но те же нарушения вызывает и его недостаток! Кстати, избыток некоторых витаминов может оказаться токсичным. Так, витамин D — если его принимать слишком увлеченно, может вызвать у вас не только бессонницу, но и повышение артериального давления с головной болью», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Черкасова.

Ранее офтальмолог Наталия Боша заявляла, что возрастное снижение остроты зрения у человека начинается с 35-летнего возраста.

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#врач
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Россиянам раскрыли, когда начинается возрастное снижение зрения
Врач Боша: Зрение начинает ухудшаться с 35 лет
03 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/fizkes

Офтальмолог Наталия Боша заявила, что возрастное снижение остроты зрения у человека начинается с 35-летнего возраста.
По её словам, в таких случаях людям назначают очки для чтения и расслабляющие капли.

«Расслабляющие капли могут помочь снять спазм, который появляется из-за отсутствия адекватной коррекции, и зрение вдаль улучшится, но для близи обязательно нужны очки. На начальных этапах гимнастика для глаз помогает человеку видеть вблизи без очков», — пояснила в беседе с Газета.ру Боша.

Она добавила, что перенапряжение глаз вблизи может вызвать ряд осложнений, среди которых боли в глазах, головные боли и повышенное внутриглазное давление.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявлял о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение.

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#гимнастика
#врач
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Россиянам назвали неожиданную причину появления прыщей
Врач Иванов заявил о влиянии сидячего образа жизни на появление прыщей
03 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов заявил, что частые высыпания могут быть вызваны неправильным образом жизни.
«Количество высыпаний может увеличиться, если человек редко бывает на свежем воздухе, ведёт сидячий образ жизни, неправильно питается — в его рационе слишком много жирной и сладкой пищи, а также молочной продукции и мало овощей, фруктов и зелени», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.

Он напомнил, что причинами акне также являются генетическая предрасположенность человека, а также гормональные перестройки организма.

Иванов не рекомендовал самостоятельно лечить прыщи, лучше, по его мнению, обратиться к профессионалу.

Ранее дерматолог Марина Суворова заявляла, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.

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#врач
#человек
#здоровье
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Для роддомов и перинатальных Подмосковья закупят более 700 единиц медоборудования
03 апреля 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 700 единиц медицинского оборудования закупят для перинатальных центров и родильных домов Московской области в текущем году, общая сумма закупки составит около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы закупаем новое оборудование, необходимое для оказания медицинской помощи беременным женщинам и малышам. Это аппараты УЗИ, ИВЛ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.
Новое оборудование поступит в 12 медицинских организаций, в том числе в Видновский и Коломенский перинатальные центры, а также больницы в Клину и Химках. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Педиатр Одинаева рассказала, как уберечь ребенка от укусов змеи

В Ступине врачи спасли 31-летнюю женщину с инсультом

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#перинатальные центры
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Педиатр Одинаева рассказала, как уберечь ребенка от укусов змеи
03 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как предупредить укус змеи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области были замечены первые проснувшиеся змеи. Специалист поделилась, как обезопасить от нежелательных встреч с ними.

«В лесах Московской области вы чаще всего встретитесь с гадюкой, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к смерти. Во время опасности гадюка сворачивается в кольцо, угрожающе шипит и только потом совершает броски, во время которых кусается. Необходимо донести до ребенка: змеи не нападают просто так, а таким образом защищают свой «дом». Поэтому важно рассказать где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», — отметила Нисо Одинаева.

Врач также добавила, что при планируемых походах в лес следует одевать ребенка в плотную одежду и ботинки из кожи или резины.

Стоит отметить, что на портале «Детство» все желающие могут найти памятки о последовательности действий при укусах змей и другие ситуации.

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#врачи
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#педиатр
#подмосковье
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В Ступине врачи спасли 31-летнюю женщину с инсультом
03 апреля 2024, 13:31

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

31-летняя женщина поступила в сосудистый центр Ступинской больницы с нарушением двигательной функции, речи и с искривлённой улыбкой, врачи диагностировали у пациентки ишемический инсульт и сумели её спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«У пациентки выявили окклюзию – закупорку тромбом среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Это грозило девушке смертью, поэтому было принято решение срочно провести операцию. Мы удалили трёхмиллиметровый тромб из левой среднемозговой артерии пациентки. Практически сразу к ней вернулись подвижность и речь», — рассказал заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудистого центра Ступинской больницы Пётр Золотарев.
Спустя несколько часов после операции состояние девушки полностью стабилизировалось. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, её выписали на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что при признаках инсульта — это опущенный угла рта, неспособность произнести своё имя, встать и поднять руку — необходимо немедленно вызвать скорую. Если человеку с инсультом окажут помощь в течение первых четырёх часов с момента «удара», лечение будет максимально эффективным.

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Школы пап в Подмосковье за год посетили около 1,2 тыс. мужчин

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Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей
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#врачи
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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Школы пап в Подмосковье за год посетили около 1,2 тыс. мужчин
03 апреля 2024, 13:05

Фото: Istockphoto / boggy22

Для готовящихся стать отцами мужчин в Московской области работают школы пап. В прошлом году занятия посетили около 1,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Мужчинам на занятиях рассказывают о подготовке к беременности и родам, объясняют, как участвует в родах партнёр, отвечают на вопросы. Школы будущих пап работают в Щёлковском, Наро-Фоминском, Видновском перинатальных центрах и других медицинских организациях. В прошлом году занятия посетили порядка 1,2 тыс. мужчин», - говорится в сообщении.
Осознанный подход к родительству среди мужчин уже стал трендом, отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«На занятиях в таких школах будущим папам объясняют, как поддержать жену во время беременности и декрета, говорят об уходе за малышом. Отмечу, что сейчас среди мужчин осознанный подход к родительству – это тренд, а наши школы являются отличной помощью в этом», – сказала Болатаева.
Найти расписание занятий школ будущих пап можно на сайтах медицинских организаций. А подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области позволит интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье.

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.

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#подмосковье
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Балашихинские врачи спасли пациента, получившего в бане ранение сердца
03 апреля 2024, 12:41

Фото: Istockphoto / Natali_Mis

Врачи Балашихинской больницы спасли пациента с ножевым ранением сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Бригада скорой помощи доставила в хирургическое отделение в тяжёлом состоянии 32-летнего мужчину. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора был ранен в сердце.
«Мы провели экстренную операцию – остановили сильное кровотечение, сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце. Общая кровопотеря составила почти два литра. Сложность операции заключалась в том, что её проводили, не останавливая сердцебиение», – рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №3 Денис Гулькин.
Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#врачи
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#московская область
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Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей
03 апреля 2024, 11:42

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

В Московской области зафиксированы первые в этом году укусы людей клещами. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного Минздрава.
«Всего пару дней тепла, а жители Подмосковья уже принесли на себе в травмпункты первых клещей. Один из пациентов обратился в Коломенскую больницу. Клещ присосался к нему прямо в парке», – говорится в сообщении.
В региональном Минздраве напомнили, что для защиты от клещей нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами, во время отдыха на свежем воздухе закрывать одеждой тело, особенно ноги. При походе в лес также необходимо надевать сапоги, а брюки заправлять в носки.
«После удаления клеща надо ещё несколько дней понаблюдать за состоянием здоровья. Если в месте укуса сохраняются зуд и покраснение, а самочувствие ухудшается, необходимо срочно обратиться к врачу», – сказали в Минздраве.
Клещи активны во влажных и тенистых местах – в лесах, полях, парках и садах. Они переносят такие опасные инфекции, как боррелиоз и клещевой энцефалит.

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#московская область
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