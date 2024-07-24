В лесу под Питером нашли тело девочки-инвалида

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В лесу Ленинградской области погибла юная жительница Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в РЕНТВ.
Как сообщили в Следственном комитете Ленинградской области 24 июля, волонтёры «Лиза Алерт» обнаружили тело ребёнка в лесу возле хутора Минаева Раздольевского сельского поселения. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не было.
Тело девочки удалось найти через шесть часов. Точную причину её смерти предстоит установить судмедэкспертам. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.
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«По информации «Фонтанки», примерно в два часа дня накануне в лес были направлены волонтёры, спасатели, полицейские и кинолог с собакой после звонка 42-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщина является директором благотворительного фонда и воспитывает пятерых детей. В тот день она отправилась в лес вместе со своей 9-летней дочерью», — сообщили в издании.
Тело девочки удалось найти через шесть часов. Точную причину её смерти предстоит установить судмедэкспертам. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.
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Мира Полтева