В Магнитогорске задержали убийцу найденной в реке женщины

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В Магнитогорске был задержан мужчина, которого обвиняют в убийстве своей дочери. Её тело нашли в реке. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета региона, сообщили в URA.Ru.
«Следователь Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела продолжает расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, утром 28 мая в одном из домов на улице Калмыкова мужчина задушил свою дочь, затем перенёс тело в гараж, где нанёс не менее двух ударов молотком по голове. Упаковав тело, он через несколько дней на надувной лодке вывез его на середину реки Урал, где сбросил в воду. О пропаже он заявил только через несколько дней.
Тело Бровкиной обнаружили 18 июля в пакете, который достали из реки Урал. На теле женщины были видны следы насильственной смерти: голова пробита, тело связано верёвкой. К мешку, чтобы он не всплыл на поверхность, злодей привязал груз.
Изначально рассматривалась версия, что Бровкину убили из-за долгов, которые она не возвращала. Девушка страдала игроманией.
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