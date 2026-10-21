В лесу под Тюменью нашли тело 56-летней женщины с огнестрельными ранениями
Под Тюменью пропавшую женщину нашли закопанной в лесу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Труп 56-летней гражданки находился в лесном массиве недалеко от села Бухтал. Специалисты обнаружили на нём огнестрельные ранения.
Следователи полагают, что к произошедшему причастен бывший супруг погибшей. Подробности случившегося и причины, по которым кто-то мог застрелить женщину, не уточняются.
Экс-мужа задержали, сейчас с ним проводят необходимые следственные действия. У мужчины изъяли машину и оружие, которые, предположительно, имеют отношение к делу. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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