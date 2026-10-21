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На Канарских островах мощная волна смыла туриста со скалы в океан

Фото: Istock/andrej67

На Канарских островах турист едва не утонул в океане из-за мощных волн. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Ради эффектного снимка экстремал забрался на край скалы у самой кромки воды. В этот момент на берег обрушилась мощная волна и смыла его.

Из-за сильного течения человек долго не показывался на поверхности. Отдыхающие один за другим прыгали в океан, чтобы помочь ему. К счастью, вскоре пловец сам выгреб из опасного залива. Неизвестно, решился ли он после этого на повторный кадр.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Краснодарском крае. Там двух мужчин унесло в открытое море во время шторма. Отмечается, что больше их никто не видел.

Ольга Щелокова

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