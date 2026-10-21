На Канарских островах мощная волна смыла туриста со скалы в океан
На Канарских островах турист едва не утонул в океане из-за мощных волн. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ради эффектного снимка экстремал забрался на край скалы у самой кромки воды. В этот момент на берег обрушилась мощная волна и смыла его.
Из-за сильного течения человек долго не показывался на поверхности. Отдыхающие один за другим прыгали в океан, чтобы помочь ему. К счастью, вскоре пловец сам выгреб из опасного залива. Неизвестно, решился ли он после этого на повторный кадр.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Краснодарском крае. Там двух мужчин унесло в открытое море во время шторма. Отмечается, что больше их никто не видел.
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