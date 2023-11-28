В лесу Свердловской области обнаружили труп полицейского

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В лесу в Свердловской области обнаружили мёртвым полицейского Андрея Сальникова, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, 25 ноября 47-летний сотрудник ГИБДД из города Новая Ляля возвращался с корпоратива со стрельбищем. После, его труп обнаружили в лесу. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения.
При этом, начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подчеркнул, что смерть Сальникова никак не связана с его служебной деятельностью, поскольку в тот день он находился в отпуске и был одет в штатское.
В тоже время, Следственный комитет по региону продолжает проверку по факту смерти Сальникова.
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При этом, начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подчеркнул, что смерть Сальникова никак не связана с его служебной деятельностью, поскольку в тот день он находился в отпуске и был одет в штатское.
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Евгения Парфентьева