«На мне все, на нем праздники»: Бывшая жена Гуфа объяснила, как пара разделила заботу о дочери после развода

04 июня 2025, 06:16

Юлия Королева объяснила, как разделила с Гуфом заботу о дочери после развода

Юлия Королева с дочкой Тиной (Фото: Instagram* @yuliyakorolevaa)

Бывшая жена рэпера Гуфа, Юлия Королева, раскрыла, как они с исполнителем поделили обязанности по воспитанию дочери Тины после развода. Она взяла на себя основную заботу о девочке, в то время как Гуф отвечает за праздники и расходы для малышки.





Несколько лет назад Королева рассталась с мужем, и совместная дочь пары Тина осталась жить с матерью. Рэпер одно время преследовал бывшую и ребенка, желая забрать Тину. Юлия рассказывала, что он вел себя неадекватно: приходилось убегать. Но столь «дикое» поведение отца девочки осталось в прошлом.



Гуф/Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Сейчас Гуф (он же Алексей Долматов) влюблен в Разият Салахову, которой в прошлом году сделал предложение. А с Юлией у музыканта конфликтов больше нет — нормализовали общение ради дочери.



В своем блоге, где Юлия делится советами о здоровом образе жизни и воспитании, Королева рассказала, что полностью отвечает за повседневные нужды Тины, а Гуф покрывает расходы и организует праздники для девочки.





«На мне всё, на отце расходы на ребенка, праздники и так далее», — пояснила Юлия.

Юлия Королева с дочкой Тиной (Фото: Instagram* @yuliyakorolevaa)



«Это некрасиво с его стороны!», — возмутился один из комментаторов.

«Нет, если он не благодарен, то зачем благодарить? Видимо, не за что. Но я не обращаю на это внимания, я не делаю что-то, чтобы меня погладили по голове», — отметила Королева.