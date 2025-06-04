«На мне все, на нем праздники»: Бывшая жена Гуфа объяснила, как пара разделила заботу о дочери после развода

Юлия Королева объяснила, как разделила с Гуфом заботу о дочери после развода
Юлия Королева с дочкой Тиной (Фото: Instagram* @yuliyakorolevaa)

Бывшая жена рэпера Гуфа, Юлия Королева, раскрыла, как они с исполнителем поделили обязанности по воспитанию дочери Тины после развода. Она взяла на себя основную заботу о девочке, в то время как Гуф отвечает за праздники и расходы для малышки.



Несколько лет назад Королева рассталась с мужем, и совместная дочь пары Тина осталась жить с матерью. Рэпер одно время преследовал бывшую и ребенка, желая забрать Тину. Юлия рассказывала, что он вел себя неадекватно: приходилось убегать. Но столь «дикое» поведение отца девочки осталось в прошлом.

Гуф/Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)
Сейчас Гуф (он же Алексей Долматов) влюблен в Разият Салахову, которой в прошлом году сделал предложение. А с Юлией у музыканта конфликтов больше нет — нормализовали общение ради дочери.

В своем блоге, где Юлия делится советами о здоровом образе жизни и воспитании, Королева рассказала, что полностью отвечает за повседневные нужды Тины, а Гуф покрывает расходы и организует праздники для девочки.

«На мне всё, на отце расходы на ребенка, праздники и так далее», — пояснила Юлия.
Юлия Королева с дочкой Тиной (Фото: Instagram* @yuliyakorolevaa)
Подписчики заметили, что Гуф публично поблагодарил свою первую жену Айзу за сына Сэма в день рождения мальчика. Однако Юлию за дочь он подобным образом не благодарил.

«Это некрасиво с его стороны!», — возмутился один из комментаторов.
Однако на вопрос о возможной обиде девушка ответила отрицательно.

«Нет, если он не благодарен, то зачем благодарить? Видимо, не за что. Но я не обращаю на это внимания, я не делаю что-то, чтобы меня погладили по голове», — отметила Королева.
*Запрещенная в России экстремистская организация

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Мария Моисеева

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