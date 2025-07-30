В летнем лагере под Светлогорском погиб 17-летний подросток
В Светлогорске трагически скончался 17-летний подросток, который отдахал в летнем лагере. Об этом сообщает mk.ru.
Предварительно, причиной смерти стало отравление токсичными веществами. Юноша вдохнул неизвестный газ, после чего его кожа приобрела синюшный оттенок, и он потерял сознание.
Реанимационные мероприятия не принесли результатов, молодой человек скончался. Заключение о причине смерти несовершеннолетнего будет вынесено после проведения судмедэкспертизы. СК РФ проводит расследование по факту произошедшего.
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