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В летнем лагере под Светлогорском погиб 17-летний подросток

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Светлогорске трагически скончался 17-летний подросток, который отдахал в летнем лагере. Об этом сообщает mk.ru.



Предварительно, причиной смерти стало отравление токсичными веществами. Юноша вдохнул неизвестный газ, после чего его кожа приобрела синюшный оттенок, и он потерял сознание.

Реанимационные мероприятия не принесли результатов, молодой человек скончался. Заключение о причине смерти несовершеннолетнего будет вынесено после проведения судмедэкспертизы. СК РФ проводит расследование по факту произошедшего.

Екатерина Коршунова

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