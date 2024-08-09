В Липецке горит аэродром: что известно к этому часу

Фото: istock/abadonian
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Об этом сообщили в службе МЧС региона.
На военном аэродроме в Липецкой области зафиксировано возгорание, сообщило Главное управление МЧС по региону.
По информации, в ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Один из дронов, упавший на территорию региона, вызвал детонацию взрывоопасных объектов, что привело к возгоранию на аэродроме.
Ранее сообщалось, что беспилотник также повредил объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения в электроснабжении. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что детонация произошла вдали от гражданских объектов, и в настоящее время проводится работа по устранению последствий инцидента.
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«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», - отметили в региональном МЧС.
По информации, в ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Один из дронов, упавший на территорию региона, вызвал детонацию взрывоопасных объектов, что привело к возгоранию на аэродроме.
Ранее сообщалось, что беспилотник также повредил объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения в электроснабжении. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что детонация произошла вдали от гражданских объектов, и в настоящее время проводится работа по устранению последствий инцидента.
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Елена Перлова