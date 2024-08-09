«Техника остановилась, где ее и настигли. Машины уничтожили вертолеты Ка-52М, а пехоту в лесу добили артиллерией», — говорится в сообщении.



Военные силы России успешно разгромили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая прорвалась в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».Согласно информации, колонна двигалась в районе Малой Локни, расположенной примерно в 15-20 километрах от российско-украинской границы. Военные машины остановились на данном участке, где их и настигли российские силы.По данным источников, основная часть техники была уничтожена с воздуха вертолетами Ка-52М, которые нанесли точечные удары по транспортным средствам. Пехотные подразделения ВСУ, которые укрылись в лесистой местности, были ликвидированы с помощью артиллерийского обстрела.