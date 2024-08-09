В Липецке и Липецкой области остановлено движение транспорта

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Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе остановлено движение транспорта. Такое решение принято в связи с сохраняющейся угрозой атаки украинских беспилотников.
В связи с текущей угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в городе Липецке и Липецком районе приостановлено движение пассажирского транспорта. Возобновление движения ожидается после отмены красного уровня опасности, сообщил Артамонов.
Жителям рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах до снятия угрозы. Организациям и предприятиям следует воздержаться от привлечения сотрудников к работе до снятия красного уровня опасности, за исключением экстренных ситуаций.
В данный момент специалисты работают над устранением последствий повреждений объекта энергетической инфраструктуры. В зоне отключения находятся микрорайоны 19, 23, 24, 27, 29 и Московская улица.
Аварийные бригады активно занимаются переподключением абонентов и восстановлением работы трансформаторных подстанций.
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Жителям рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах до снятия угрозы. Организациям и предприятиям следует воздержаться от привлечения сотрудников к работе до снятия красного уровня опасности, за исключением экстренных ситуаций.
В данный момент специалисты работают над устранением последствий повреждений объекта энергетической инфраструктуры. В зоне отключения находятся микрорайоны 19, 23, 24, 27, 29 и Московская улица.
Аварийные бригады активно занимаются переподключением абонентов и восстановлением работы трансформаторных подстанций.
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Елена Перлова