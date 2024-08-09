В Липецке ЧС: какие населенные пункты эвакуируют

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Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В связи с угрозой для безопасности жителей принято решение провести эвакуацию из населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В настоящее время готовятся пункты временного размещения и организуется транспорт для эвакуируемых.
Жителям указанных населенных пунктов настоятельно рекомендуется следовать указаниям представителей экстренных служб и не покидать безопасные зоны до завершения всех необходимых мероприятий.
Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.
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Жителям указанных населенных пунктов настоятельно рекомендуется следовать указаниям представителей экстренных служб и не покидать безопасные зоны до завершения всех необходимых мероприятий.
Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.
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Елена Перлова