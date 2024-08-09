В России озвучили цель атаки ВСУ на Липецк

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Атака ВСУ на Липецк была предпринята для того, чтобы создать ощущение масштабности угрозы со стороны Украины. Об этом сообщил военный эксперт Максим Климов в беседе с изданием «Взгляд».
Он указал на то, что киевские власти уже давно составили список российских городов, до которых могут долететь украинские беспилотники, поэтому в настоящее время они атакуют по доступному перечню населённых пунктов на территории России.
Говоря о Липецке он подчеркнул, что целью обстрелов ВСУ мог быть военный аэродром. На фоне активизации боевых действий эта цель получила особую значимость.
Климов отметил, что сейчас украинские войска пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России из-за попытки прорыва ВСУ в Курской области. Таким образом, киевские власти пытаются создать в информационном поле эффект масштабной угрозы со стороны Украины.
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Говоря о Липецке он подчеркнул, что целью обстрелов ВСУ мог быть военный аэродром. На фоне активизации боевых действий эта цель получила особую значимость.
Климов отметил, что сейчас украинские войска пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России из-за попытки прорыва ВСУ в Курской области. Таким образом, киевские власти пытаются создать в информационном поле эффект масштабной угрозы со стороны Украины.
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Анастасия Чинкова