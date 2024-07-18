Житель Армавира зарезал участника СВО возле кафе

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Житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Об этом написало СУ СК РФ по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.
Потерпевший скончался в больнице. В отношении виновного было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание. На кадрах видно, как подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо» плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.
Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Потерпевший скончался в больнице. В отношении виновного было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание. На кадрах видно, как подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо» плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.
Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова