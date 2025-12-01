В Липецке женщина получила тяжелые ожоги во время приготовления пищи дома

01 декабря 2025, 17:17

В Липецке во время готовки на женщине загорелся халат

Фото: iStock/Iulianna Est

В Липецке приготовление еды на собственной кухне закончилось для 54-летней женщины визитом в больницу. Об этом сообщает портал Gorod48.