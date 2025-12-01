В Липецке женщина получила тяжелые ожоги во время приготовления пищи дома
В Липецке приготовление еды на собственной кухне закончилось для 54-летней женщины визитом в больницу. Об этом сообщает портал Gorod48.
Во время приготовления пищи женщина прислонилась к работающей газовой плите, и огонь перекинулся на её халат. В результате она получила ожоги головы, шеи и рук.
Также у пострадавшей диагностировали повреждение дыхательных путей. Ожоги оказались глубокими и относятся к III-IV степеням.
Жительницу Липецка госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
