Россиянку вторые сутки держат в аэропорту Тель-Авива из-за рублей в кошельке

15 сентября 2026, 11:40

Фото: Istock/Konstantin Ushakov

Россиянка Елизавета из Санкт-Петербурга уже вторые сутки остаётся в аэропорту Тель-Авива. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сотрудники миграционной службы Израиля отказали 28-летней туристке во въезде и решили депортировать её.