Россиянку вторые сутки держат в аэропорту Тель-Авива из-за рублей в кошельке
Россиянка Елизавета из Санкт-Петербурга уже вторые сутки остаётся в аэропорту Тель-Авива. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сотрудники миграционной службы Израиля отказали 28-летней туристке во въезде и решили депортировать её.
Гражданка России прилетела в Тель-Авив по туристической визе — хотела посмотреть страну и отдохнуть на Мёртвом море. Однако на паспортном контроле сотрудница миграционной службы провела дополнительный допрос и заявила, что «в Израиле туризма не существует».
Во время проверки она нашла у россиянки рубли и спросила, зачем та привезла их, если обменять валюту в стране нельзя. Елизавета рассказала, что это стало одним из поводов для отказа во въезде.
Помимо этого, сотрудники пояснили ей, что без приглашения от родственника шансов пройти паспортный контроль нет. Туристку решили депортировать, но с обратным рейсом возникла проблема: её забыли посадить в самолёт. Девушка осталась в аэропорту и теперь ночует там в ожидании нового рейса.
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