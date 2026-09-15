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Во Владивостоке змея заползла в квартиру на седьмом этаже и застряла в ванной

Фото: Istock/Jack Wood

Во Владивостоке жители многоэтажного дома обнаружили змею в ванной. Об этом информирует «МК».



Владельцы квартиры увидели в помещении, специально оборудованном для купания, упитанную рептилию и сразу обратились за помощью.

На место приехали специалисты. Они осмотрели комнату и установили, что в квартиру на седьмом этаже заполз полоз. Эта змея не представляет опасности для человека, однако жильцов квартиры нежданый гость испугал. Спасатели отловили рептилию и отвезли её в лес.

До этого сообщалось о похожем инциденте под Рязанью. Там королевский питон заполз в чужую квартиру по трубам. Прибывшие спасатели забрали рептилию и позже нашли её хозяина.

Ольга Щелокова

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