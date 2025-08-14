В Липецкой области четырехлетняя девочка получила ожоги 70% тела от борщевика

14 августа 2025, 16:30

Фото: iStock/DERO2084

В Липецкой области четырехлетняя девочка получила ожоги 70% тела после контакта с борщевиком Сосновского. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анна Маркова.





Во время игры в прятки малышка забежала в заросли. Позже ее госпитализировали с химическими ожогами от сока растения. В больнице она пролежала три недели. На протяжении этого времени врачи проводили инфузионную и антибактериальную терапии, а также ежедневно делали перевязки. Когда состояние юной пациентки пришло в норму, ее перевели в общую палату.

«Под воздействием ультрафиолета сок растения превращается в агрессивную щелочь, способную нанести серьезный вред коже», – пояснила глава облздрава.