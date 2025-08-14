Россиянин 40 дней провел в коме из-за пронзившего мозг гвоздя
Россиянина с 12-сантиметровым гвоздем в голове, пронзившим череп и мозг, спасли в Нижнем Новгороде. За его жизнь боролись на протяжении трех часов. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Операцию по извлечению инородного тела проводили нейрохирурги из ГКБ №39. Всего в стационаре пациент провел 53 дня. При этом 40 суток он находился в реанимации в коме. В настоящее время мужчина готовится к реабилитации.
Ранее сообщалось, что столичные врачи провели крайне редкую операцию по спасению тяжелобольного пациента. Чтобы сохранить ему жизнь, они были вынуждены ампутировать ему половину тела.
