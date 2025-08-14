Россиянин 40 дней провел в коме из-за пронзившего мозг гвоздя

14 августа 2025, 12:02

В Нижнем Новгороде спасли мужчину с пронзившим мозг гвоздем после 40 дней комы

Фото: iStock/gorodenkoff

Россиянина с 12-сантиметровым гвоздем в голове, пронзившим череп и мозг, спасли в Нижнем Новгороде. За его жизнь боролись на протяжении трех часов. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.