В Липецкой области экс-зампрокурора района обвиняют в превышении полномочий

05 сентября 2025, 14:34

Фото: iStock/Akintevs

В Липецкой области экс-заместителя районного прокурора обвиняют в превышении должностных полномочий. Против него возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК. Об этом сообщает региональный следком.