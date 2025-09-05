В Липецкой области экс-зампрокурора района обвиняют в превышении полномочий
В Липецкой области экс-заместителя районного прокурора обвиняют в превышении должностных полномочий. Против него возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК. Об этом сообщает региональный следком.
По версии следствия, фигурант воспользовался своим положением и оказал давление на руководство коммерческого предприятия. По его указанию незаконно инициировали уголовное преследование в отношении учредителя организации. Прокурор также препятствовал нормальной работе компании, что привело к ее финансовым потерям и приостановлению хозяйственной деятельности. Эти события происходили с сентября 2024 по март 2025 года.
В настоящее время выясняются точные обстоятельства произошедшего. По месту жительства и бывшей работы обвиняемого проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
