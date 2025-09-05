Достижения.рф

В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт

SHOT: в Луховицах разбился легкомоторный самолёт, погиб пилот
Фото: iStock/Gudella

В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт «Авиатика», в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По предварительным данным, инцидент произошёл в районе Луховиц. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства случившегося. Причины крушения пока не известны.

Самолёт потерпел крушение вблизи города. Сведений о пострадавших среди местных жителей не поступало. Следственные органы начали проверку.

Анастасия Чинкова

