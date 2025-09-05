В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт
В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт «Авиатика», в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, инцидент произошёл в районе Луховиц. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства случившегося. Причины крушения пока не известны.
Самолёт потерпел крушение вблизи города. Сведений о пострадавших среди местных жителей не поступало. Следственные органы начали проверку.
Ранее в этот день сообщалось, что два пассажирских самолёта авиакомпании United Airlines совершили столкновение в одном из аэропортов США во время пасадки пассажиров на рейс.
Читайте также: