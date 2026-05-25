В Липецкой области нашли тело пропавшего мужчины: его сына ищут
В Липецкой области расследуют загадочное исчезновение отца и сына. По данным SHOT, 43-летний Алексей в пятницу выехал из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать из колледжа своего 18-летнего сына Артёма. Домой они так и не вернулись.
Последний раз автомобиль семьи — синий Daewoo Matiz — камеры зафиксировали на посту в Лебедяни, примерно в 40 километрах от дома. Спустя час телефоны обоих перестали выходить на связь.
Позже машину обнаружили в лесном массиве. Рядом с автомобилем нашли тело Алексея с признаками насильственной смерти. Местонахождение Артёма до сих пор неизвестно.
Сейчас молодого человека разыскивают. Следствие проверяет различные версии произошедшего, в том числе возможную причастность сына к убийству отца. Возбуждено уголовное дело.
По словам родственников, Алексей регулярно возил сына по этому маршруту, а отношения между ними были хорошими и доверительными.
