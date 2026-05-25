В Наро-Фоминске спасли собаку, упавшую в яму для фундамента

25 мая 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, упавшую в яму для закладки фундамента, вытащили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл на частном участке в городе Верея Наро-Фоминского округа 23 мая. Около пяти часов вечера за помощью к спасателям обратилась проживающая неподалёку пожилая женщина. Она рассказала, что её питомец попал в западню, а выручить его самостоятельно ей не под силу.





«Прибывшие на место спасатели увидели, что собака находится в узкой яме полутораметровой глубины, частично заполненной водой. Хозяйка рассказала, что долго не могла найти собаку, так что не исключено, что она сидит в яме с ночи», — говорится в сообщении.