В Липецкой области бесследно исчез зампрокурора по транспорту Коняев

Фото: iStock/syahrir maulana
Заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев бесследно исчез в Липецкой области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, мужчина пропал 18 апреля в городе Ельц.
Утром он вышел из дома, сел в свой автомобиль и отправился на работу. Однако, до места он так и не добрался. После этого Коняева никто не видел.
Чиновника разыскивают по всей Липецкой области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, сегодня стало известно, что пропавшего неделю назад в Москве подростка с особенностями здоровья обнаружили мёртвым. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Обнаружен заброшенный дом украинского агента Головченко, взорвавшего авто Прозорова
Младенец, подросток и ещё 3 человека пострадали при пожаре в столичной сауне
Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане
Утром он вышел из дома, сел в свой автомобиль и отправился на работу. Однако, до места он так и не добрался. После этого Коняева никто не видел.
Чиновника разыскивают по всей Липецкой области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, сегодня стало известно, что пропавшего неделю назад в Москве подростка с особенностями здоровья обнаружили мёртвым. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Обнаружен заброшенный дом украинского агента Головченко, взорвавшего авто Прозорова
Младенец, подросток и ещё 3 человека пострадали при пожаре в столичной сауне
Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане
Евгения Парфентьева