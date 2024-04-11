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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своей Telegram-канал губернатор области Игорь Артамонов.
Артамонов заверил, что все силы и средства приведены в полную готовность. Он призвал жителей не паниковать и сохранять спокойствие, а также посоветовал им следить за официальными источниками информации от правительства и МЧС.
Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, чуть позже – в Воронежской области.
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«Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», – добавил губернатор.
Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, чуть позже – в Воронежской области.
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Александр Климов