Стали известны подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

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Изрезавший посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге мужчина разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot на основе информации от соседей дебошира.
Они рассказали, что поведение мужчины казалось им странным. Соседи говорят, что он давно сошел с ума.
По данным издания, в доме злоумышленника была обнаружена коробка с ножами, которыми он ранил людей в гипермаркете.
Инцидент произошел 25 октября. Мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге, напал на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе города. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
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По данным издания, в доме злоумышленника была обнаружена коробка с ножами, которыми он ранил людей в гипермаркете.
Инцидент произошел 25 октября. Мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге, напал на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе города. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
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Александр Климов