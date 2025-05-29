В Липецкой области внучка расправилась с бабушкой во время ссоры

29 мая 2025, 16:03

Под Липецком девушке грозит 15 лет тюрьмы за убийство бабушки

Фото: iStock/Artem_Furman

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летней девушки, которая расправилась со своей бабушкой во время бытовой ссоры. Об этом региональное управление Следственного комитета сообщило в беседе с «Лентой.ру».