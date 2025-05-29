В Липецкой области внучка расправилась с бабушкой во время ссоры
В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летней девушки, которая расправилась со своей бабушкой во время бытовой ссоры. Об этом региональное управление Следственного комитета сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что девушку обвиняют по статье Уголовного кодекса об убийстве. Ей грозит 15 лет тюрьмы. Её дело было направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
В настоящее время фигурантка дела находится под стражей. Жевушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она объяснила, что решилась на преступление, поскольку устала слушать бесконечную критику в свой адрес.
Трагедия произошла 14 сентября прошлого года. 17-летняя девушка начала конфликтовать со своей бабушкой и в какой-то момент схватилась за нож. Она нанесла 74-летней пенсионерке несколько ранений, от которых та скончалась.
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