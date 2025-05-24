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В Москве 4-летний мальчик погиб, провалившись в заброшенный колодец

Фото: iStock/feri ferdinan

Фото: iStock/feri ferdinan

В Троицком округе Москвы четырёхлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла на территории садового товарищества «Полесье» в начале восьмого вечера. Маленький мальчик во время прогулки забежал на заброшенный участок и провалился в колодец, который не был ничем прикрыт. Его глубина составляет порядка трёх метров.

Маме малыша не удалось самостоятельно вытащить его, поэтому она оперативно вызвала спасателей. Когда они достали ребёнка, он уже был без сознания.

Прибывшие на место врачи попытались реанимировать мальчика, но безуспешно.

В настоящее время спасатели пытаются допросить мать погибшего ребёнка, у которой сильнейшая истерика. Ей оказывают помощь психологи.

Прокуратура начала проверку.

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В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения
24 мая 2025, 18:46

Фото: iStock/tiero

Житель Казани убил бывшую жену, порезал трёхлетнего сына и прямо сейчас грозится совершить самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что всё происходит в ЖК «Волжская гавань». Мужчина является иностранцем, но имеет российское гражданство. Очевидцы сообщают, что он ворвался в квартиру к бывшей жене и убил её, после чего напал на трёхлетнего сына, у которого сегодня день рождения, а затем сбежал в свою квартиру по соседству.

Теперь неадекват грозится совершить самоубийство. С ним ведут переговоры на английском языке.

В настоящее время состояние мальчика уточняется. Он выжил, но получил серьёзные ранения.

По предварительной версии, скандал произошёл из-за развода.

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Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье
24 мая 2025, 18:34

Фото: iStock/Iulianna Est

Школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
В публикации отмечается, что сначала возник дым, а после — возгорание. Как сообщает источник «РЕН ТВ», в результате происшествия пострадал водитель, его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара считается неисправная проводка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Перед этим сообщалось, что после смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса.

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В день закрытия кинофестиваля в Каннах отключили электричество после серии поджогов
24 мая 2025, 18:00

Фото: iStock/ LeMusique

В день закрытия Каннского кинофестиваля во франции отключили электричество после серии поджогов, сообщил Телеграм-канал SHOT.
До церемонии награждения осталось лишь несколько часов, а в городе все еще нет света.

В Каннах пропало электричество в ночь на субботу. Неизвестные подпилили ряд опор линий электропередачи и подожгли. Более 160 тысяч домов лишились света. В настоящее время в городе не работают светофоры, из-за чего наблюдаются сильные проблемы с движением. Еще Интернет работает с перебоями. Отмечалось, что пришлось прервать показ картины «Сират» в рамках кинофестиваля.

Власти заявили, что церемония награждения пройдет даже без электричества. Сейчас Дворец фестивалей снабжается энергией с помощью трех генераторов.

Ранее сообщалось, что тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем.

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В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после тройного ДТП с погибшими
24 мая 2025, 17:05

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после смертельного ДТП на трассе М-12. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, сначала микроавтобус «Мерседес» столкнулся с «Ладой Ларгус», а затем — с «Ауди». В результате аварии два пассажира отечественной легковушки погибли. Также госпитализированы восемь человек из микроавтобуса. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

В Сети появились кадры с последствиями: перевернутый микроавтобус, поврежденные отбойники и разбросанные части от машин.

Перед этим сообщалось, что сразу после автокатастрофы очевидцы спасали несовершеннолетнего.

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Рыба-хирург разрезала ногу российской туристке на отдыхе в Египте
24 мая 2025, 16:34

Фото: iStock/ Irina Kononova

Рыба-хирург разрезала ногу российской туристке во время отдыха в Египте, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что трудящаяся туристическим агентом девушка поехала отдыхать на курорт. Когда туристка купалась, ощутила резкую боль в ноге. Затем она увидела рану и проплывшую неподалеку рыбу-хирурга.

Пострадавшей девушке зашили рану, выписали антибиотики, обезболивающие и еще ряд препаратов. Однако нога все еще горячая и отекшая. Россиянка собирается обратиться в стационар, дабы избежать риска инфицирования.

Напомним, рыб-хирургов порой можно увидеть в Красном море. Они наносят резаные раны даже неподвижно стоящему в воде человеку. Токсичная слизь на их шипах нередко провоцирует заражение.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен.

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