В Москве 4-летний мальчик погиб, провалившись в заброшенный колодец

Фото: iStock/feri ferdinan
В Троицком округе Москвы четырёхлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла на территории садового товарищества «Полесье» в начале восьмого вечера. Маленький мальчик во время прогулки забежал на заброшенный участок и провалился в колодец, который не был ничем прикрыт. Его глубина составляет порядка трёх метров.
Маме малыша не удалось самостоятельно вытащить его, поэтому она оперативно вызвала спасателей. Когда они достали ребёнка, он уже был без сознания.
Прибывшие на место врачи попытались реанимировать мальчика, но безуспешно.
В настоящее время спасатели пытаются допросить мать погибшего ребёнка, у которой сильнейшая истерика. Ей оказывают помощь психологи.
Прокуратура начала проверку.
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Маме малыша не удалось самостоятельно вытащить его, поэтому она оперативно вызвала спасателей. Когда они достали ребёнка, он уже был без сознания.
Прибывшие на место врачи попытались реанимировать мальчика, но безуспешно.
В настоящее время спасатели пытаются допросить мать погибшего ребёнка, у которой сильнейшая истерика. Ей оказывают помощь психологи.
Прокуратура начала проверку.
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Анастасия Чинкова