Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от солдат в оккупированном городе

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Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от вооруженных солдат в оккупированном городе до прихода российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что во время отступления солдаты ВСУ для прикрытия от ударов собирались вывозить с собой местных детей. У местной жительницы Татьяны и её мужа их семеро.
Семью Татьяны отправили собираться, однако в этот момент им удалось сбежать. СБУшники объявили семью в розыск и искали целый месяц. Военные ходили по домам и угрожали расстрелять сбежавших. Отмечается, что соседи не раскрыли местонахождение людей.
Татьяна и ее близкие смогли выйти из укрытия, когда в Лисичанск пришли российские военные. Солдаты поделились с семьей едой, поскольку из-за взорванных мостов фуры с продовольствием не попадали в город.
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Семью Татьяны отправили собираться, однако в этот момент им удалось сбежать. СБУшники объявили семью в розыск и искали целый месяц. Военные ходили по домам и угрожали расстрелять сбежавших. Отмечается, что соседи не раскрыли местонахождение людей.
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Екатерина Коршунова