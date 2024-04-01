Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода

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Девять человек пострадали в результате украинского обстрела Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Один из местных жителей находится в тяжёлом состоянии. Под обстрелами он получил проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. Также пострадала его дочь, которой диагностировали баротравму.
Бригады скорой помощи экстренно госпитализировали всех пострадавших в областную клиническую больницу.
Ещё шесть мужчин и женщин были доставлены в реанимацию с осколочными ранениями и баротравмами.
В результате обстрела ВСУ получили повреждения объекты городской инфраструктуры. В 13 квартирах выбиты окна, разрушены три частных дома, повреждён фасад школы.
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Бригады скорой помощи экстренно госпитализировали всех пострадавших в областную клиническую больницу.
В результате обстрела ВСУ получили повреждения объекты городской инфраструктуры. В 13 квартирах выбиты окна, разрушены три частных дома, повреждён фасад школы.
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Анастасия Чинкова