В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом

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Грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом, пишет Reuters
Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров, упав на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе. После крушения произошел крупный пожар. На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. В настоящее время известно, что один пилот погиб, остальные выжили.
Местные СМИ пишут, что падение самолета произошло около 5:30 утра. Жильцы дома чудом не пострадали.
В настоящее время выясняются причины ЧП.
Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
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Местные СМИ пишут, что падение самолета произошло около 5:30 утра. Жильцы дома чудом не пострадали.
В настоящее время выясняются причины ЧП.
Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
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Элина Позднякова