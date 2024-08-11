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Украинские боевики недолго продержатся под Курском, сообщил в беседе с каналом «Politeka» отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Долго такой плацдарм продержаться не может. Следующее, чем дольше он будет держаться, тем больше личного состава будет гибнуть», — сказал собеседник.Стариков сравнил положение украинской армии в Курской области и в населенном пункте Крынки под Херсоном, где ВСУ хотели закрепиться, однако потеряли много живой силы.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон приметил интересную деталь в нападении ВСУ в Курской области. По его словам, украинские бригады укомплектованы не полностью, а это значит, что силы Киева на исходе.
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Никита Кротов