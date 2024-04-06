В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки

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В результате подрыва на неопознанном взрывоопасном объекте на берегу реки Северский Донец в ЛНР пострадал рыбак.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЛНР. Согласно сообщению, мужчина был госпитализирован с множественными травмами.
Инцидент произошел в районе села Береговое, куда рыбак прибыл для занятия рыболовством.
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