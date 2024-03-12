Фото: iStock/Neznam
Житель Брянской области подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что местный житель прошёл на запрещённую территорию в окрестностях посёлка Уборки Климовского района области. Несмотря на то, что перед опасной зоной были поставлены предупреждающие знаки с указанием мин, мужчина прошёл и насмерть подорвался на мине.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в этот день сообщалось, что житель города Горловка в ДНР случайно наступил на мину, которая от нажатия пришла в действие. Отмечается, что такие мины предназначены для повреждения ног. Они приводятся в действие, если на них наступить.
Читайте также:
Житель Горловки подорвался на мине «Лепесток»
В ЛНР автобус подорвался на мине
Гладков сообщил о подрыве экскаватора на мине под Белгородом
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Читайте также:
Житель Горловки подорвался на мине «Лепесток»
В ЛНР автобус подорвался на мине
Гладков сообщил о подрыве экскаватора на мине под Белгородом
Анастасия Чинкова