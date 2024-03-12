Житель Горловки подорвался на мине «Лепесток»

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Мирный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Горловке. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, неоднократно наблюдало применение украинской армией кассетных боеприпасов с минами типа «Лепесток».
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Анастасия Чинкова