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В ЛНР подросток подорвался на неизвестном устройстве

В ЛНР подросток подорвался, наступив на неизвестное устройство
05 мая 2024, 20:47
Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В ЛНР подросток погиб, наступив на неопознанное взрывное устройство, сообщил в своем Telegram-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.
Он указал, что инцидент произошел вечером 4 мая в ПГТ Камышеваха, когда подросток и его три друга прибыли на мотоблоке к пруду в заброшенном карьере для рыбалки.

Трое друзей подростка получили ранения, двое из них были госпитализированы, а третьему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Колягин отметил, что это не первый случай подобного рода в этом районе.



По его словам, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново, что привело к множественным осколочным ранениям и госпитализации пострадавших.

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#лнр
Появились подробности о задержанной в центре Москвы машины с беспилотником
05 мая 2024, 20:32

Фото: iStock/Grigorenko

В задержанной накануне в центре Москвы машине нашли БПЛА самолетного типа и четыре самодельных квадрокоптера обнаружили, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, владелец авто и его попутчики перевозили оборудование с целью дальнейшего изучения. Правоохранители остановили автомобиль, перевозивший в багажнике четыре квадрокоптера и дрон, на Садовом кольце.

Сейчас проводится проверка по факту инцидента.

Накануне писали, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.

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Били ребёнка электрошокером и обнесли ларёк: Цыгане мучают жителей российской станицы
Цыганский табор терроризирует жителей станицы в Краснодарском крае
05 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/Cylonphoto

Цыганский табор на протяжение долгого времени терроризирует жителей Старощербиновской станицы в Краснодарском крае, об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.
Как рассказала собеседница издания, цыганский парень по имени Аташ был выгнан из местного колледжа, после чего он жестоко напал на преподавательницу и её сына, а затем обнёс ларек, который держала семья.

Толпа цыган набросилась на ребёнка, запинала его ногами и стала пытать электрошокером. Уточняется, что мальчику чудом удалось выжить после этого нападения.

Уточняется, что банда цыган творит беспредел в станице на протяжение долго времени, не стесняясь хвастаться некими покровителями.

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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания

В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео
#краснодарский край
#нападение
#избиение
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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания
05 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Caiaimage/Paul Bradbury

В Краснодарском крае трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Ейск на очередном сеансе катания на карусели «Лавица».

У аттракциона внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. Детей, державшихся за отказавший механизм, начало бросать из стороны в сторону. В результате, две девочки и мальчик получили травмы разной степени тяжести.

Сообщается, что девочки отделались лёгкими травмами, а вот мальчика увезли в больницу с подозрениями на перелом рёбер.

Как сообщают местные жители, аттракцион ломается не в первый раз.

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#краснодарский край
#аттракцион
#дети
#травмы
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В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии
05 мая 2024, 18:07

Фото: istockphoto/TomasSereda

В Латвии легкомоторный самолёт Tecnam P2008JC совершил аварийную посадку прямо на оживлённое шоссе в Латвии. На борту находились два человека.
Самолёт, вылетевший из Риги, приземлился посреди Таллинского шоссе в районе города Адажи. Пассажир и пилот при посадке не пострадали, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность, проявившаяся в воздухе.

Сразу после посадки самолёт задел дорожный знак, его занесло и он едва не врезался в автомобиль с людьми, который проскользнул у него буквально под крылом. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники местной транспортной прокуратуры.






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#сотрудники
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В Нижнем Царицынском пруду в Москве утонула женщина
05 мая 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Трагедия произошла на юге Москвы. В Нижнем Царицынском пруду утонула женщина.
Тело утопленницы неподалёку от берега обнаружили охранники заповедника, сообщает «Рен ТВ». Они же вызвали полицейских. Спасатели вытащили тело из воды после получения разрешения от полиции. Никаких документов при себе у женщины найдено не было. На вид ей около 55-60 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, пытаются найти возможных свидетелей.

На место происшествия также прибыли представители Следственного комитета. Принимаются меры для установления личности погибшей. О криминальном характере смерти говорить пока рано, считают следователи. Рассматривается версия несчастного случая.

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Bild: В Берлине 155 полицейских пострадали при потасовке на футбольном матче
05 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/Tero Vesalainen

155 немецких правоохранителей пострадали в результате потасовки, которая произошла на футбольном матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» в Берлине, об этом сообщает Bild.
По информации СМИ, ещё в первом тайме игры фанаты «хозяев» подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе, а также забрасали камнями тренера гостей Клауса-Дитера Воллица. В происходящее вмешались полицейские.

Большая часть правоохранителей — 166 человек — пострадали от слезоточивого газа. Ещё 11 полицейских получили ранения от пиротехники, а на 28 из них напали болельщики.

Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, заключили в Bild.

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#германия
#футбол
#драка
#полиция
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Девятимесячный ребенок проглотил иглу и неделю жил с инородным телом
В Дагестане родители не заметили, как девятимесячная дочь проглотила иглу
05 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/sudok1

В Махачкале девятимесячную малышку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили в брюшной полости ребенка инородное тело — иглу, пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Попытки хирургов извлечь иглу не увенчались успехом, и несчастная девочка, несмотря на проведенную операцию, ушла из жизни. Предварительные данные указывают на то, что родители не заметили, как и когда их дочь проглотила этот предмет, и только спустя неделю стали замечать ухудшение ее состояния.

Следствие проводится для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о другом случае — врачи городской клинической больницы Энгельса спасли ребенка с инородным телом в желудке. Медики обнаружили там магнит, к центру которого был прикручен острый шуруп.

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Житель Ленинградской области отстреливался от нетрезвых мужчин из травмата
05 мая 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Ленинградской области местному жителю пришлось отстреливаться от нетрезвых мужчин, набросившихся на него с кулаками, из травматического пистолета. Три человека госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 26-летний мужчина с женой шёл в сторону станции метро «Девяткино». К ним без причины привязалась пьяная компания. Хулиганы принялись оскорблять молодого человека, а затем набросились на него с кулаками и нанесли ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл в нападавших несколько выстрелов из травматического пистолета.

Все участники драки были доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Троих впоследствии пришлось госпитализировать, из чего можно сделать вывод, что стрелял владелец травмата метко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#ленинградская область
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В Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей
05 мая 2024, 14:46

Фото: iStock/Dzurag

В Москве похитили инвалида по слуху, который стал жертвой жестокого избиения со стороны неизвестных, пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел после того, как 24-летнему Александру (имя изменено) пришло предложение на разговор от незнакомки через приложение около 10 дней назад. Предложение общения на разные темы, в том числе интимные, было принято молодым мужчиной, который с детства страдает от потери слуха.

В день инцидента, 3 мая, незнакомка пригласила его на встречу возле станции метро «Планерная». Однако, по прибытии, его встретили двое мужчин, а не девушка. Они утверждали, что должны отвезти его к ней, и вместе отправились в квартиру на улице Свободы.

Однако на месте никакой девушки не оказалось. Вместо нее Александра встретил двух незнакомцев, которые надели на него наручники, начали избивать его и фотографировать происходящее. Полученные снимки они отправили матери Александра. Затем они потребовали от мужчины 100 тысяч рублей. Поскольку Александр не мог предоставить такую сумму, злоумышленники забрали у него телефон и банковскую карту, с которой сняли 2 тысячи рублей. В конечном итоге они отпустили Александра и потребовали вернуть деньги в ближайшие дни.

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