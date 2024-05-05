В ЛНР подросток подорвался на неизвестном устройстве

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В ЛНР подросток погиб, наступив на неопознанное взрывное устройство, сообщил в своем Telegram-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.
Он указал, что инцидент произошел вечером 4 мая в ПГТ Камышеваха, когда подросток и его три друга прибыли на мотоблоке к пруду в заброшенном карьере для рыбалки.
Трое друзей подростка получили ранения, двое из них были госпитализированы, а третьему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Колягин отметил, что это не первый случай подобного рода в этом районе.
По его словам, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново, что привело к множественным осколочным ранениям и госпитализации пострадавших.
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Трое друзей подростка получили ранения, двое из них были госпитализированы, а третьему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Колягин отметил, что это не первый случай подобного рода в этом районе.
По его словам, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново, что привело к множественным осколочным ранениям и госпитализации пострадавших.
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Артем Кузьмин