Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР

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В мэр Перовмайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале сообщил об инциденте с трактористом, который подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике.
По его словам, 13 апреля, в поселке Нижнее, входящем в городской округ, мирный житель, управляя трактором, наехал на противотанковую мину.
В результате взрыва мужчина получил несколько осколочных ранений. Как отметил Колягин, сразу после инцидента пострадавшего доставили в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.
Мэр также напомнил о рисках мин и призвал жителей республики быть более внимательными.
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В результате взрыва мужчина получил несколько осколочных ранений. Как отметил Колягин, сразу после инцидента пострадавшего доставили в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.
Мэр также напомнил о рисках мин и призвал жителей республики быть более внимательными.
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Артем Кузьмин