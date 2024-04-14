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Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР

Мэр Перовмайска Колягин: тракторист подорвался на противотанковой мине
14 апреля 2024, 14:45
Фото: iStock/Neznam

Фото: iStock/Neznam

В мэр Перовмайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале сообщил об инциденте с трактористом, который подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике.
По его словам, 13 апреля, в поселке Нижнее, входящем в городской округ, мирный житель, управляя трактором, наехал на противотанковую мину.

В результате взрыва мужчина получил несколько осколочных ранений. Как отметил Колягин, сразу после инцидента пострадавшего доставили в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.



Мэр также напомнил о рисках мин и призвал жителей республики быть более внимательными.

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Украинские подразделения националистов под Часовым Яром расформировывают
14 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование Вооруженных Сил Украины приступило к процессу расформирования подразделения националистов, которые не смогли удержать позиции под Часовым Яром. Речь идет о 67 бригаде, созданной из членов националистического «Правого сектора», который является запрещенной организацией в России, информирует «Украинская правда».
«Высшее командование ВСУ приступило к переводу бойцов и командиров из ПС, которые составляли основу бригады. Все попытки предотвратить этот процесс оказались безуспешными», — говорится в заявлении бригады.
Согласно данным СМИ, причиной таких действий стала внутренняя дискриминация националистов внутри бригады, которые отделяли «своих» боевиков «Правого сектора» от пришедших из других мест. Националисты называли пришедших «пиксельными» и направляли их в бой в первую очередь, что приводило к большим потерям из-за их недостаточного опыта.

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Военкор Руденко: Зеленский планирует устроить «новую Бучу»
14 апреля 2024, 14:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинский президент Владимир Зеленский готовит очередную провокацию, которая станет «новой Бучей». Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
По его словам, под Харьковом была замечена колонна автомобилей с символом Z на бортах. Местные сначала решили, что это военные ВС РФ, но оказалось, что это солдаты ВСУ, переодетые в российскую форму. Скорее всего, глава киевского режима готовит новую провокацию, аналогичную той, что была устроена в Буче. Журналист призвал харьковчан быть осторожными и бдительными.

Резня в Буче произошла в 2022 году. Украинская пропаганда принялась распространять фейки о том, что российские солдаты убивают мирных жителей. Однако выяснилось, что в тот период, когда в сети распространялись кадры со «зверствами» российских военных в Буче, их не могло там быть — армия России к тому времени покинула город.

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МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ
14 апреля 2024, 13:49

Фото: istockphoto/aapsky

За прошедшие судки российские военные уничтожили пусковую ракетную установку IRIS-T немецкого производства, а также склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил американскую гаубицу М777. Также в течение суток на этом участке уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы и четыре единицы автомобильной техники.

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#всу
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В Запорожье назвали условие для пуска АЭС
Депутат Карчаа: пуск Запорожской АЭС возможен, если отодвинуть линию фронта
14 апреля 2024, 12:52

Фото: iStock/Wlad74

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», а также депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что запуск Запорожской АЭС будет возможен лишь при условии, что линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции.
«Электростанция сможет работать на полную мощность только в случае, если линия фронта будет перемещена на расстояние, гарантирующее ее защиту от вооруженных атак», — подчеркнул он.
Кроме того, Карчаа отметил, что Украина поставила перед собой цель не допустить функционирования атомной электростанции. Он подчеркнул, что власти Киева не отрицают возможность ядерной аварии.

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#украина
#аварии
#инцидент
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#всу
#заэс
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В ДНР сообщают об увеличении взятых в плен военных ВСУ
Советник главы ДНР Кимаковский заявил о росте числа взятых в плен солдат ВСУ
14 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/Sinenkiy

Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время значительно увеличилось. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, приводит его слова РИА Новости.
Он объяснил добровольную сдачу в плен бойцов ВСУ наступательными действиями ВС РФ.

Кроме того, из-за участившихся случаев сдачи в плен, командование ВСУ стало прослушивать радиоканал «Волга», созданный российскими военными. Намеревающихся сдаться, руководители ВСУ карают, заключил Кимаковский.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пленные
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#вс рф
#украина
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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении
14 апреля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/NiseriN

Расчет Реактивных Систем Залпового Огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии 68-го армейского корпуса, действующего в составе группировки войск «Восток» ВС РФ, уничтожил гаубицу М777 на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России 14 апреля.
Отмечается, что боевые расчеты РСЗО «Ураган», состоящие из отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса, продолжают выполнять свои боевые задачи, нанося огневые удары по вооруженным силам Украины (ВСУ), находящимся на передовых позициях. Процесс от получения координат цели до выполнения залпа занимает всего пять-семь минут, после чего расчет оперативно меняет свою позицию, отметили в военном ведомстве.

Согласно военным источникам, ежедневно расчеты 220-миллиметровых орудий наносят удары по оборонительным сооружениям, технике и логистическим узлам ВСУ, а также по скоплениям военного персонала и выявленным опорным пунктам противника. Действия артиллеристов координируются с беспилотными летательными аппаратами, которые фиксируют попадания и уничтожение боевой техники противника.

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#военные
#всу
#рф
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Главком ВСУ рассказал о задаче ВС РФ по взятию Часова Яра до 9 мая
Сырский заявил об угрозе для ВСУ под Бахмутом и в Часовом Яре
14 апреля 2024, 12:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские войска сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и освобождении населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет издание «Страна.ua».
По его словам, ВС РФ также нацелены на создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорск. Главком украинской армией добавил, что такие планы российская армия якобы стремится реализовать до 9 мая.

Сырский рассказал, что ВСУ поставляет на линию фронта дополнительные боеприпасы и дроны, чтобы подготовиться к наступлению ВС РФ.

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#армия
#боеприпасы
#всу
#вс рф
#дроны
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Необычная находка в Чёрном море раскрывает военные планы Киева
14 апреля 2024, 12:21

Фото: istockphoto/bbsferrari

Необычный ударный морской дрон был обнаружен в Чёрном море румынскими пограничниками. Элементы конструкции и боевого оснащения дрона — американского и советского производства.
Основу морского беспилотника составляет жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготавливаемая в Алабаме (США), передаёт РИА Новости. Длина его вместе с подвесными моторами составляет 9,5 метра, что вдвое больше, чем у безэкипажных катеров Magura и Sea Baby, которые Украина использовала при атаках Черноморского флота РФ и Крымского моста. Боевая часть содержит около 500 килограммов взрывчатого вещества.

Румынская сторона не уточняет, кому принадлежал беспилотник, который был уничтожен взрывниками, однако эксперты склоняются к тому, что он был украинским. Морские беспилотники оказались одной из самых эффективных новинок военного конфликта. На Украине не раз говорили о разработке подобных систем, управляемых системой спутниковой связи Starlink и способной таранить корабли и другие объекты. Военные аналитики сходятся в том, что в дальнейшем роль дронов в военном конфликте только усилится, причем во всех средах — на суше, в воде и воздухе.

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#военные
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#эксперты
#рф
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Французский политик объяснил, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС
Политик Филиппо: ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы вынудить Запад поставлять оружие
14 апреля 2024, 12:07

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, заявил, что Украина, предположительно, использует атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в качестве метода для давления на своих западных союзников с целью получения большего вооружения и финансирования. Такую позицию он выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.
«Атаки на ЗАЭС, по всей видимости, исходят из Киева, поскольку российские военные контролируют станцию с 2022 года. Постоянные неудачи и тупики, в которых находится Украина, приводят ее в отчаяние», — заявил Филиппо.
Он отметил, что Киев ищет «любые возможности для провокаций», чтобы получить финансирование и оружие от Запада, а также добиться отправки на Украину иностранных войск. Политик считает, что Франция должна заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить подобные действия.

В последнее время наблюдается увеличение интенсивности атак на Запорожскую АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщила, что 10 и 11 апреля активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины в районе ЗАЭС не снижается, объявлен режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром замечены украинские дроны.

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