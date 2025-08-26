Оператор дрона требует дать ему возможность подлететь к палатке Наговицыной
Оператор дрона требует дать ему возможность подлететь к палатке российской альпинистки Натальи Наговицыной. По его мнению, она может быть еще жива.
Как передает telegram-канал Shot, оператор Андрей рассчитывает вновь отправить дрон к пику Победы, где и находится Наталья, так как погода в регионе обещает быть хорошей. Именно он является последним человеком, который снял Наговицыну живой.
Кадры были сняты 19 августа. На них видно, как альпинистка машет рукой беспилотнику из палатки. Женщина находится на высоте 7200 метров.
Как оказалось, идти до точки отправки коптера 10 дней. В связи с этим Андрей просит доставить его до нее с помощью вертолета. На это потребуется всего час.
Мужчина думает, что женщина еще жива и рассчитывает сделать кадры, которые докажут это и возобновят спасательную операцию. Наговицына находится на вершине со сломанной ногой уже 14 дней и пять часов.
