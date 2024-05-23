В ЛНР военный совершил двойное убийство, которое раскрыли спустя десять лет

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В Луганской народной республике раскрыли двойное убийство десятилетней давности. Военные казачьей гвардии остановили двоих парней на блокпосту, начали их пытать, после чего застрелили и сожгли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В ноябре 2014 года Максим Прокофьев и Артём Родичев проезжали блокпост недалеко от посёлка Байрачки, однако были остановлены военными «Казачьей национальной гвардии». Молодых людей вытащили из машины и закинули в подвал дома. Согласно информации следствия, их стал пытать 28-летний Илья Алейников из Волгодонска.
Уточняется, что Алейников решил скрыть следы пыток и застрелил Прокофьева и Родичева. Потом преступник закинул трупы в машину и отвёз в лес, где совершил поджог.
Спустя десять лет преступление удалось раскрыть. Алейников задержан российскими правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело.
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Уточняется, что Алейников решил скрыть следы пыток и застрелил Прокофьева и Родичева. Потом преступник закинул трупы в машину и отвёз в лес, где совершил поджог.
Спустя десять лет преступление удалось раскрыть. Алейников задержан российскими правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова