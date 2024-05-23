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В ЛНР военный совершил двойное убийство, которое раскрыли спустя десять лет

Baza: В ЛНР военный совершил двойное убийство, которое раскрыли спустя 10 лет
23 мая 2024, 19:02
Фото: iStock/Prathaan

Фото: iStock/Prathaan

В Луганской народной республике раскрыли двойное убийство десятилетней давности. Военные казачьей гвардии остановили двоих парней на блокпосту, начали их пытать, после чего застрелили и сожгли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В ноябре 2014 года Максим Прокофьев и Артём Родичев проезжали блокпост недалеко от посёлка Байрачки, однако были остановлены военными «Казачьей национальной гвардии». Молодых людей вытащили из машины и закинули в подвал дома. Согласно информации следствия, их стал пытать 28-летний Илья Алейников из Волгодонска.

Уточняется, что Алейников решил скрыть следы пыток и застрелил Прокофьева и Родичева. Потом преступник закинул трупы в машину и отвёз в лес, где совершил поджог.



Спустя десять лет преступление удалось раскрыть. Алейников задержан российскими правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело.

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#убийство
В Британии задержали мужчину по обвинению в нарушении нацбезопасности из-за связей с РФ
23 мая 2024, 18:32

Фото: iStock/sakhorn38

Британец Говард Майкл Филлипс задержан в Лондоне по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с РФ. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.
Уточняется, что 64-летний Филлипс был задержан 16 мая. После предъявления ему обвинений, были проведены обыски в нескольких домах в графствах Хартфордшир и Эссекс на юго-востоке Англии.

Примечательно, арест британца не связан с иными недавними расследованиями случаев нарушения закона о национальной безопасности. Ранее сообщалось о пяти случаях задержания лондонской полицией по обвинению в поджоге склада украинской организации якобы по заказу Москвы.

Ранее сообщалось, что в одном из пабов Лондона шпион из России попытался завербовать главу Консервативной партии Великобритании Грега Хэндса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#нарушения
#великобритания
#россия
#полиция
#шпион
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Полиция проводит обыски в доме старшего брата главы Ингушетии
В доме старшего брата главы Ингушетии проводят обыски по делу о хищении
23 мая 2024, 18:13

Фото: iStock/Dzurag

В доме старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматова проводятся обыски по делу о крупных хищениях из Пенсионного фонда республики. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что следственные действия проводятся в связи с многомиллионными хищениями, совершёнными Калиматовым, который руководил почтовым управлением республики.

Напомним, что в феврале прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии, Москве и Северной Осетии 34 человека, причастных к делу о крупных хищениях в Пенсионном фонде России. Общий ущерб по оценкам специалистов составил свыше двух миллиардов рублей.

В состав преступной группы, как выяснили правоохранители, входили бывшие и ныне действующие сотрудники Пенсионного фонда России и АО «Почта России». С 2019 по 2021 год они произвели незаконный перерасчёт пенсий жителям Ингушетии. Законные пенсии выдавались в отделениях связи, а деньги, полученные под видом перерасчёта, похищались. Чтобы заметать следы участники группы использовали поддельные отчётные документы.

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#ингушетия
#обыски
#полиция
#хищение
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Задержан руководитель департамента по обеспечению госзаказа МО РФ Вертелецкий
23 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Yingko

За взятку в особо крупном размере задержан офицер департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий. Об этом сообщает Baza со ссылкой на военкоров.
По данным Telegram-канала «Два майора», Вертелецкого подозревают во взятке в особо крупном размере. Предполагается, что офицер получил автомобиль и дом от предпринимателя, который работает с гособоронзаказом, и оформил полученное на родственников.

Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.

«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — подтвердил военкор Юрий Котенок.

В четверг, 23 мая, также задержали начальника Главного управления связи Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#автомобиль
#дом
#telegram
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Брат Нукеновой рассказал о новом убийстве Бишимбаевым
Экс-министр Бишимбаев избежал наказания за насмерть сбитого ребенка
23 мая 2024, 17:07

Фото: iStock/Motortion

Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев много лет назад избежал наказания за насмерть сбитого ребенка,
Об этом в интервью казахстанскому телеведущему Тимуру Балымбетову рассказал брат Нукеновой — Айтбек Амангельды. Он узнал о случившемся еще в ноябре 2023 года, от женщины, которая осталась анонимной. По его словам, случай произошел очень давно.

В день трагедии Бишимбаев был пьян. Ответственность за смерть ребенка взял на себя знакомый. После этого он отсидел в ИВС три месяца и ушел в армию. В результате благодаря Бишимбаеву он построил успешную карьеру.

Ранее о том, что приговоренный к 24 годам тюрьма за убийство гражданской жены Бишимбаев виновен еще в одной смерти говорила мать погибшей. Информацию обещало проверить МВД.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась из-за ревности. Бишимбаев избивал жену до смерти около 8 часов.

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#казахстан
#мвд
#суд
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Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
СК: экс-командующий 58-й армией Попов причастен к хищению в зоне СВО на ₽130 млн
23 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, по версии следствия, причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Примечательно, что Попов причастен к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены в рамках гуманитарной помощи в прошлом году. Отмечается, что следствие ходатайствует о Попова переводе из СИЗО под домашний арест.

Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки.

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#арест
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#болезни
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Авиабомба «ФАБ-250» обнаружена в селе Ясные Зори Белгородской области
23 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Авиабомба «ФАБ-250» обнаружена в селе Ясные Зори Белгородской области. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Отмечается, что боеприпас был найден на улице Лесной в селе Ясные Зори. Расстояние от данного населенного пункта до границы с Украиной составляет восемь километров.

По данным источника, жильцов ближайших одиннадцати домов эвакуировали. Уточняется, что авиабомбу планируют уничтожить. Причины, по которым «ФАБ-250» оказалась в Ясных Зорях, — устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в посёлке Разумное-54 Белгородской области упала российская бомба ФАБ-500, однако она не взорвалась. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бомба
#снаряд
#украина
#село
#белгородская область
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В Подмосковье задержали арендатора дома, в котором заживо сгорели 8 мигрантов
23 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Московском области задержали арендатора дома, в котором заживо сгорели восемь нелегальных мигрантов, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
«В Истринском городском округе Московской области по подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ «Снегирь» задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения», — уточнили в пресс-службе СК.

Предварительно, он арендовал этот дом для собственного пользования. На деле же мужчина организовал там хостел для нелегальных мигрантов.

Минувшей ночью в доме произошёл пожар, при котором погибли восемь человек, ещё один находится в больнице.

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#пожар
#узбекистан
#ск
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В Калуге частный самолет сошел с ВПП при посадке и получил повреждение
23 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/Sitikka

Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Калуги. Об этом написала пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
По информации Telegram-канала Mash, на борту было четыре человека — пилот, штурман и два пассажира. Все они являются гражданами Белоруссии. Уточняется, что никто не пострадал.

Воздушное судно получило повреждения. У самолёта сломались шасси и крыло.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств
23 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/FOTOKITA

Алтайский маньяк Виталий Манишин принимал участие в расследовании одного из своих убийств еще до задержания. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.
Отмечается, что Манишин, который в те годы занимал должность директора совхоза в Калманском районе Алтайского края, привлекался следствием в качестве понятого. Он довез сотрудников правоохранительных органов до места обнаружения одной из своих жертв на машине и расписался в протоколе.

Его причастность к этому и десяти другим преступлениям установили только в прошлом году. Уточняется, что скоро 53-летний преступник предстанет перед судом.

Согласно информации следствия, на счету у Манишина одиннадцать убийств и изнасилований, первое преступление он совершил в 1989 году.

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#маньяк
#убийство
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