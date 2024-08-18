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В ЛНР взяли подозреваемого в передаче данных Украине для ракетного удара

ФСБ: В ЛНР взяли подозреваемого в передаче данных Украине для ракетного удара
18 августа 2024, 10:14
Фото: istockphoto/irene_rebrova

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Подозреваемого в передаче данных Киеву для нанесения ракетного удара задержали сотрудники ФСБ России в Луганской народной республике, сообщается в региональном управлении ведомства.
«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — говорится в сообщении.

Известно, что задержанный хотел вступить в ряды украинских неонацистов, давая информацию через мессенджер Telegram.



«Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находится на свободе», — пояснил злоумышленник.

Начато уголовное производство по статье о шпионаже. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.

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Адвокат участника теракта в «Крокусе» Файзова* просил отпустить его из-за здоровья
18 августа 2024, 06:17

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Адвокат Мухаммадсобира Файзова*, который считается ответственным за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», попросил суд освободить подсудимого из СИЗО в связи с полученным ранением, передает информационное агентство ТАСС.
По словам правозащитника, 19-летний Файзов* находится в инвалидном кресле и нуждается в медицинской помощи после теракта. Ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, адвокат призвал избрать меры пресечения, не связанные с содержанием Файзова* под стражей.

Тем временем Московский городской суд, рассматривая апелляцию на длительное содержание под стражей молодого парикмахера Файзова*, постановил, что медицинских оснований для его предварительного заключения не было.

16 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников теракта в «Крокусе» на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#теракт
#сизо
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#терроризм
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Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже
18 августа 2024, 05:23

Фото: iStock/wjarosz

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поглумились над памятником Ленину в центре курского города Суджа. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Боевики выстрелили вождю пролетариата в голову, а затем снесли памятник. О своих действиях они сообщили корреспондентам украинского издания «Общественное».

В начале августа неизвестный облил красной краской памятник Ленину в Москве. Голова, туловище и руки статуи были полностью залиты ею.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ.

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#всу
#памятник
#курская область
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Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
18 августа 2024, 05:18

Фото: istock / Alexandr Lebedko

Уголовное дело возбуждено после того, как правоохранительные органы выявили факты мошенничества при реализации государственных проектов в сфере российского образования, информирует РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), заявил собеседник агентства.

Преступление было совершено в 2021 году при реализации государственного проекта в сфере образования.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил россиян, что любой сайт, занимающийся перепродажей госуслуг, является мошенническим.

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#образование
#госдума
#депутат
#мошенничество
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Похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали
18 августа 2024, 04:53

Фото: istockphoto/TACrafts

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), похищавшего мирных жителей в Курской области, поймали, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель нового координационного совета по региональной интеграции Владимир Рогов.
«Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», – отмечается в публикации.

Рогов добавил, что у украинских бойцов были экшн-камеры, они записывали издевательства над мирными жителями и солдатами.

Ранее жители приграничной Курской области сообщали о похищениях людей после вторжения ВСУ.

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#похищение
#всу
#украина
#курская область
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У немецкого Лейпцига загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек
18 августа 2024, 01:48

Фото: iStock/Clayton Piatt

В районе немецкого Лейпцига во время ежегодного музыкального фестиваля «Highfield» загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает газета Bild. Среди пострадавших — четверо полицейских, указано в статье.
По информации издания, пожар начался около 21:13 (22:13 по мск), когда сначала загорелась одна кабинка колеса обозрения, а затем огонь перекинулся на другую.
«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», — приводят в газете слова представителя местной полиции.
По данным немецкого Красного Креста, не менее двух посетителей фестиваля получили тяжелые травмы, и все еще находятся в больнице.

Причины возникновения пожара все еще устанавливаются, возгорание ликвидировали.

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#человек
#возгорание
#аттракцион
#германия
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Глава СКР Бастрыкин поручил доклад о деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста
Бастрыкин потребовал доклад по делу таксиста-мигранта, вышвырнувшего женщину
18 августа 2024, 01:41

Фото: сайт СК РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах драки между таксистом-мигрантом и выброшенными из машины матерью с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В медиапространстве сообщалось, что в городе Екатеринбурге приезжий из Средней Азии таксист совершил противоправные действия в отношении местной жительницы», – отмечается в сообщении.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.

Подготовкой материалов расследования занимается исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко.

Инцидент произошел 29 июля. Выяснилось, что такси для гражданки с ребенком искала подруга. Женщина вышла во двор и не нашла машину, но в приложении включилось ожидание. Россиянка увидела это и сделала замечание водителю. Водитель стал кричать и оскорблять ее. Он утверждал, что причиной послужили неисправности навигатора. После конфликта женщина обратилась в травмпункт.

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На Камчатке ввели красный код авиационной опасности
В Камчатском крае в связи с извержением вулкана ввели красный код авиаопасности
18 августа 2024, 01:30

Фото: iStock/Oscar Diaz

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел высотой до восьми километров, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Красный код авиационной опасности означает, что извержение вулкана, которое приведет к выбросу большого количества вулканического пепла, неизбежно или уже происходит.

«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», – подчеркнули в институте.

Вулкан расположен в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось в ночь на 18 августа после землетрясения магнитудой 7,0 в Тихом океане в 108 км к востоку от столицы региона.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл подробности землетрясения. По его словам, в настоящее время у берегов Камчатки продолжается сильный афтершоковый процесс.

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#землетрясение
#камчатка
#ран
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#авиарейсы
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Пентагон: погиб летчик из США, член операции против «Исламского государства»*
18 августа 2024, 01:12

Фото: istockphoto.com/Phototreat

Американский летчик, который участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство»*, погиб в четверг, 15 августа, в результате неразглашаемого инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщается в заявлении Пентагона. Пилоту было 28 лет.
«Министерство обороны сегодня объявило о смерти летчика, который поддерживал операцию «Непоколебимая решимость» <…> Старший сержант Тристен Райт, 28 лет, из Палм-Бэй, Флорида, погиб 15 августа 2024 года в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, в не разглашаемом месте. Инцидент расследуется», — указано в сообщении.
Также отмечается, что летчик был приписан к авиабазе ВВС США в штате Нью-Мексико.

Ранее президент Франции Эммануэль Макро сообщал, что на востоке страны во время тренировочного полета два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale.

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Стала известна информация о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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#макрон
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В Днепре подожгли машину военного
«Страна.ua»: в Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного
18 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/MukundaDe

В Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Об инциденте информирует украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах виден горящий автомобиль. Также слышны звуки, похожие на хлопки. Как отмечается в публикации, это уже не первый подобный случай.

В начале августа Национальная полиция Украины заявила, что в этом году 68 человек были арестованы за поджоги автомобилей, принадлежащих военнослужащих национальной армии. По имеющимся данным, такие преступления наиболее распространены в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове.

До этого сообщалось, что еще одна волна поджогов релейных шкафов и автомобилей военных прокатилась по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#поджог
#автомобиль
#военные
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