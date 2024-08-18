В ЛНР взяли подозреваемого в передаче данных Украине для ракетного удара

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Подозреваемого в передаче данных Киеву для нанесения ракетного удара задержали сотрудники ФСБ России в Луганской народной республике, сообщается в региональном управлении ведомства.
«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — говорится в сообщении.Известно, что задержанный хотел вступить в ряды украинских неонацистов, давая информацию через мессенджер Telegram.
«Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находится на свободе», — пояснил злоумышленник.Начато уголовное производство по статье о шпионаже. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.
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