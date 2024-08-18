Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

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Уголовное дело возбуждено после того, как правоохранительные органы выявили факты мошенничества при реализации государственных проектов в сфере российского образования, информирует РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), заявил собеседник агентства.
Преступление было совершено в 2021 году при реализации государственного проекта в сфере образования.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил россиян, что любой сайт, занимающийся перепродажей госуслуг, является мошенническим.
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Преступление было совершено в 2021 году при реализации государственного проекта в сфере образования.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил россиян, что любой сайт, занимающийся перепродажей госуслуг, является мошенническим.
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Александр Климов