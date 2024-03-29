В ЛНР задержали местного жителя, собиравшего данные о военных РФ для Киева

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Сотрудники ФСБ России задержали жителя ЛНР, который собирал и передавал данные о местах нахождения подразделений ВС РФ сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об сообщили в УФСБ России по ЛНР, передаёт ТАСС.
«Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам ГУР Минобороны Украины сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Расследование продолжается.
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