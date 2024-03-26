Подчинённого Сырского арестовали за работу на ФСБ

Фото: istockphoto/IherPhoto
На Украине задержали подполковника ВСУ с Волыни. Его обвиняют в работе на российскую Федеральную службу безопасности.
Именно Сырский якобы помог разоблачить подполковника. Он вместе с сотрудниками СБУ документировал действия мужчины. Утверждается, что он передавал российской стороне разведывательную информацию, получаемую из разных источников. Также сообщается, что он якобы отказался от зарплаты в ФСБ и работал исключительно по убеждениям и за идею.
Читайте также:
ВС РФ мощно ударили по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ
Глава СБУ Малюк: Покушение на Прилепина и убийство Татарского — это наша работа
СБУ задержала четверых украинцев, поддерживающих Россию
Александр Бойцов