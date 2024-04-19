Полковник СБУ: на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины от ВКС РФ

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В мире нет столько систем ПВО, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов. Об этом заявил полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
«Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет», — отметил он
По словам эксперта, страны Европы не хотят расставаться с оставшимся на складах военным арсеналом. Потому что запугивают себя «российским вторжением».
«Сидит такой канцлер Германии Олаф Шольц и думает: «Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?» Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?», — задался вопросом Стариков.
ВС РФ за прошедшую неделю подбили семь украинских самолетов. В частности были уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины на аэродроме базирования, а также два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.
Ранее областные власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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