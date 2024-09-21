В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами

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Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Отмечается, что женщина собирала и передавала вражеским спецслужбам разведданные о ВС России. Против жительницы Станично-Луганского района возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ведётся следствие. Другие подробности дела не уточняются.
Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о госизмене против сотрудника научной организации в Москве, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время ведётся следствие. Другие подробности дела не уточняются.
Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о госизмене против сотрудника научной организации в Москве, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова