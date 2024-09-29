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ВСУ пытаются навредить мирным жителям Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ выжигают поля в Курской области, чтобы навредить населению
29 сентября 2024, 15:53
Фото: iStock/Astanin

Фото: iStock/Astanin

ВСУ выжигают поля в Курской области, чтобы навредить мирным жителям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.


Он подчеркнул, что украинские войска, выжигая поля, пытаются навредить как мирным жителям, так и российским военным, подразделения которых расположены на территории.

При этом, как уточнил Алаудинов, у украинских солдат никак не получается изменить ситуацию на Курском направлении. Однако им не даёт покоя, что подразделения ВС РФ стойко стоят и уничтожают противника.

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В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре
Украинский военный с позывным Мучной заявил о фактическом окружении в Угледаре
29 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска фактически окружили Вооруженные силы Украины в Угледаре. Об этом написал украинский солдат с позывным Мучной в своем Telegram-канале.
Он отметил, что армия РФ специально не отрезала последнюю трассу, ведущую на Угледар. По словам «Мучного» на сегодняшний день ВС России пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара может отступить противник.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В сеть попали кадры удара по курской Красной площади
В сеть попал удар украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске
29 сентября 2024, 14:41

Фото: iStock/RamonCast

Опубликованы кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске, информирует Telegram-канал Baza.
На опубликованном видео можно заметить, что в результате вражеского удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом.




Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье
WarGonzo: «убитый» сотрудниками ГУР Украины полковник Коломейцев оказался жив
29 сентября 2024, 14:29

Фото: iStock/zim286

Данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне, оказались ложными. Об этом написал российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.
По словам Пегова, Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным. Журналист отметил, что украинская разведка сделала очередные промахи.

«Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — отметил военкор.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Михаил Ефремов хотел стать танкистом на СВО

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ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области
29 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска предприняли шесть попыток прорваться на российскую территорию в направлении населённого пункта Новый Путь. ВС РФ успешно отразили все эти попытки.

Также из сводки оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 400 военных. А всего за время боевых действий в регионе – более 18 560 солдат.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» благодаря своим успешным наступательным действиям взяли под контроль населённый пункт Макеевка в ЛНР.

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#вс рф
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#курская область
#минобороны рф
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ВС РФ ударили по двум объектам топливной инфраструктуры в зоне СВО
29 сентября 2024, 13:23

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удар по двум объектам топливной инфраструктуры Украины в зоне проведения СВО. Об этом пресс-служба Минобороны России сообщила в сводке новостей с фронта.
Помимо этого, российские войска ударили по центру радиотехнической разведки и скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ в 136 районах.

Также подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражающие удары по формированиям двух бригад ВСУ и «Иностранного легиона».

Кроме того, из сводки следует, что подразделения «Западной» группировки войск благодаря своим успешным наступательным действиям освободили населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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#сво
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Адвокат Ефремова опроверг информацию о просьбе актера уйти танкистом в зону СВО
29 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что его подзащитный просил отправить его танкистом в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с каналом RTVI. По его словам, он работает с Ефремовым уже четыре года, часто видится с ними ни разу не слышал от него о таких планах.
«Я работаю с ним с 2020 года, у меня такой информации нет, честное слово. Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — приводят слова адвоката.
О прошении Ефремова отправиться в зону СВО писал ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник из окружения семьи актера. Издание утверждало, что он хотел служить танкистом, так как умеет водить, а пить бросил уже давно — как попал в колонию. Отмечалось, что родным актера удалось отговорить его от такой затеи.

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Украина готовится заразить воду в Херсонской области, заявил Сальдо
Сальдо: пленные указали на намерения Киева заразить воду в Херсонской области
29 сентября 2024, 12:38

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украина готовится применить химическое и бактериологическое оружие для заражения водоёмов Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо, ссылаясь на слова пленных украинских военных.
Он отметил, что Киев не откладывает эти планы в дальний ящик, а готовится реализовать их в кратчайшие сроки.

На фоне таких возникающих угроз губернатор региона предложил возобновить обучение школьников и жителей области навыкам гражданской обороны. По словам Сальдо, это позволит спасти огромное количество жизней, поскольку граждане будут знать, как оказывать первую помощь и куда бежать в случае атаки.

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#заражение
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Многоквартирный дом в Курске пострадал от внешнего воздействия
Мэр Курска Куцак: многоквартирный дом пострадал от внешнего воздействия
29 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Standart

Многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате внешнего воздействия. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.
Отмечается, что дом по адресу Красная площадь, 2/4 пострадал в результате внешнего воздействия. Никто из жильцов не пострадал.

В настоящее время дом обследуют специалисты, которые дадут оценку характера повреждений. После этого управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора.

Также специальная комиссия определит ущерб, чтобы оказать помощью жильцам дома. А региональный Фонд капитального ремонта заменит повреждённые окна в квартирах и местах общего пользования. По итогу проделанных работ будут составлены соответствующие документы.

Собственникам повреждённого жилья выплатят компенсации для проведения ремонта в квартирах.

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Стало известно, когда будут готовы корректировки ядерной доктрины РФ
Песков: корректировки ядерной доктрины России готовы и будут оформляться
29 сентября 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

Корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.
«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», — сказал он.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий», а за применение ответных мер из обновленной ядерной доктрины будут отвечать российские военные.

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#военные
#развитие
#рф
#ядерное оружие
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