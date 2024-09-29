ВСУ пытаются навредить мирным жителям Курской области, заявил Алаудинов

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ВСУ выжигают поля в Курской области, чтобы навредить мирным жителям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он подчеркнул, что украинские войска, выжигая поля, пытаются навредить как мирным жителям, так и российским военным, подразделения которых расположены на территории.
При этом, как уточнил Алаудинов, у украинских солдат никак не получается изменить ситуацию на Курском направлении. Однако им не даёт покоя, что подразделения ВС РФ стойко стоят и уничтожают противника.
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Анастасия Чинкова